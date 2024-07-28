وزير الخارجية يجتمع بقيادات وأعضاء قطاع الشئون القنصلية ويشدد على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 04:29 مساءً - اجتمع د. بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، بقيادات وأعضاء قطاع الشئون القنصلية، وذلك في إطار حرص السيد وزير الخارجية على التواصل المباشر مع كافة قطاعات الوزارة ومناقشة أولويات وزارة الخارجية والهجرة في المرحلة المقبلة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، بأن الوزير عبدالعاطي أكد خلال اللقاء على أهمية الدور الكبير الذي يضطلع به القطاع القنصلي، كونه يمثل الجسر الذي يربط كافة المواطنين المصريين في الخارج بوطنهم الأم، مشدداً على ضرورة إيلاء أقصى درجات الاهتمام والعناية بالجاليات المصرية في مختلف دول العالم، والعمل على تيسير كافة الخدمات المقدمة للمواطنين وإنجازها في أقل فترة زمنية ممكنة. وأضاف سيادته أنه يتابع هذا الموضوع عن كثب وبشكل مستمر، وذلك على ضوء توجيهات القيادة السياسية التي تُعلي من مصلحة المواطن، الأمر الذي يجب معه تكثيف التنسيق بين القطاع القنصلي بالوزارة والسفارات والقنصليات بالخارج لتطوير الخدمات القنصلية.

وذكر المتحدث الرسمي، أن السيد وزير الخارجية والهجرة أشار خلال لقاءه بقيادات وأعضاء القطاع القنصلي إلى وجود توجه صريح وواضح من جانب الدولة المصرية بكافة مؤسساتها لدعم الجاليات المصرية بالخارج، بالإضافة إلى الارتقاء بالخدمات القنصلية المقدمة داخل مصر من خلال مكاتب التصديقات التابعة للوزارة، منوهاً إلى الدور الحيوي والهام للقطاع القنصلي بالوزارة في هذا الصدد. ووجه السيد وزير الخارجية بضرورة قيام القطاع بتكثيف التنسيق والتشاور مع كافة الوزارات والجهات داخل الدولة المعنية بهذا الملف، وذلك حرصاً على منح المزيد من الأولوية والدفع صوب تعزيز الخدمات القنصلية خارج وداخل مصر.

واستمع الدكتور عبدالعاطي من قيادات وأعضاء القطاع إلى الاقتراحات البناءة والجهد المبذول الذي يقوم به القطاع في مختلف الملفات ذات الصلة، مؤكداً على ضرورة إيلاء العناية الفائقة لتعزيز وتيرة التحول صوب رقمنة الخدمات القنصلية، وكذلك العمل المكثف وإيجاد الحلول الناجعة للقضاء على تكدس المواطنين أمام السفارات والقنصليات بالخارج في الدول التي تحظى بتواجد جاليات مصرية بأعداد كبيرة، بالإضافة إلى مكاتب التصديقات المنتشرة في كافة أرجاء مصر.

واختتم المتحدث الرسمي تصريحاته، مشيراً إلى أن اللقاء الذى عقده السيد وزير الخارجية والهجرة بمقر الوزارة يأتي ضمن سلسلة من اللقاءات التي يعقدها سيادته مع القطاعات الجغرافية والموضوعية المختلفة، بهدف متابعة سير العمل والتأكيد على أولويات عمل وزارة الخارجية حفاظاً على مصالح مصر الاستراتيجية، وتعزيز توفير الرعاية والاهتمام للمواطنين المصريين خارج وداخل مصر فى نطاق عمل الوزارة.