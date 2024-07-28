الفريق أسامة ربيع يستقبل محافظ الإسماعيلية وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 05:25 مساءً - استقبل الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الأحد، اللواء طيار أ.ح أكرم جلال محافظ الإسماعيلية، و اللواء أ.ح أسامة عبد الحميد داوود قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري، يرافقهما عدد من المسئولين، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة بالإسماعيلية.

تأتي الزيارة ضمن مشروع التدريب العملي المشترك لمجابهة الكوارث والأزمات لمحافظة الإسماعيلية (صقر ١٣٣) المنعقد في الفترة من 28 الـ 30 يوليو 2024.

في مستهل الزيارة، رحب الفريق أسامة ربيع بالوفد في قناة السويس، معرباً عن تقديره لدور قوات الدفاع الشعبي في تنسيق الأعمال والمهام بين القوات المسلحة وأجهزة الدولة المعنية بالمحافظات، والمشاركة في التخطيط والتدريب على مجابهة الكوارث والأزمات ووضع خطط متكاملة للتغلب عليها بالمحافظات والعمل على تنمية الوعى المجتمعى وروح الولاء والانتماء.

الهيئة قدمت نموذج عالمياً

جانب من الحضور

وقال رئيس الهيئة إن قناة السويس قدمت نموذجاً عالمياً يحتذى به في إدارة الأزمات خلال إدارتها لأزمة جنوح السفينة البنمية العملاقة إيفرجيفن، حيث استحدثت آلية جديدة في تعويم وإنقاذ السفن تعتمد على التكريك، لتنجح قناة السويس في تحرير السفينة خلال ٦ أيام فقط، بينما كانت تتوقع أكثر السيناريوهات تفاؤلًا أن تستغرق عملية الإنقاذ عدة أشهر.

وأوضح الفريق أسامة أن أزمة جنوح السفينة البنمية برهنت للعالم أجمع الأهمية الاستراتيجية لقناة السويس في حركة التجارة الدولية، وأهميتها الحيوية في تأمين سلاسل الإمداد العالمية، وهو ما تجلى في اتخاذ السفن قرار عدم تغيير مسارها وتفضيل التواجد في مناطق الانتظار بالمجرى الملاحي بالقناة لحين حل الأزمة.

جنوح حادث السفينة ايفر جيفن

خلال اللقاء، شاهد الحضور عرضاً عن حادث جنوح السفينة ايفر جيفن في المجرى الملاحي لقناة السويس، وقدرة الهيئة على التعامل باحترافية متناهية مع الأزمة، لتنال إشادات المنظمات البحرية والتجارية الدولية.

كما شملت الزيارة مشاهدة مناورة بحرية لمحاكاة عبور السفن في القناة.

وفي ختام الزيارة أهدى الفريق أسامة ربيع رئيس الهيئة درع قناة السويس الجديدة إلى اللواء أ . ح أسامة عبدالحميد داود قائد قوات الدفاع الشعبي والذي بدوره قدم درع الى الفريق أسامة ربيع.