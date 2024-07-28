تقرير للكهرباء: تراجع الأحمال الجمعة والسبت.. و127 مليون جنية وفرا فى استهلاك الوقود لكل 1000 ميجاوات انخفاضا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 05:26 مساءً - فى إطار المتابعة المستمرة لتحسين جودة التشغيل وإجمالي الطاقات المولدة ومعدلات الأحمال الكهربائية، خاصة فى وقت الذروة والحفاظ على استقرار الشبكة الموحدة واستمرار وجودة التغذية الكهربائية، استعرض الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة معدلات الأحمال الكهربائية على مدار اليومين الماضيين، في ظل تراجع درجات الحرارة ومدى تأثير ذلك على الطاقة المولدة ومعدلات استهلاك الوقود.

أشارت تقارير المركز القومى للتحكم إلى تراجع الأحمال الكهربائية مع انخفاض درجات الحرارة، وبلغت الأحمال القصوى على مدار يوم الجمعة الماضية 35700 ميجاوات، وبلغ الحمل الأقصى أمس السبت 36500 ميجاوات، فى حين بلغ أقصى حمل للشبكة خلال وقت الذروة هذا العام 38 ألف ميجاوات، علمًا بأن تراجع الحمل الأقصى يؤدى إلى خفض استهلاك الوقود بقيمة 127 مليون جنية لكل 1000 ميجاوات خفضا في الحمل الأقصى والاستهلاك على مدار اليوم تقريباً.

وقال الدكتور محمود عصمت أن هناك متابعة مستمرة للشبكة القومية الموحدة ومعدلات الأحمال على مدار الساعة لضمان استقرار، واستمرار التغذية الكهربائية وتحسين معدلات الأداء لتقديم خدمة كهربائية لائقة تتناسب مع اهتمام ودعم الدولة الدائم لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة.