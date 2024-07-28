الداخلية تكشف تفاصيل واقعة جنوح عوامه أسفل كوبري سمنود

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:32 مساءً - في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم رصده على إحدى الصفحات عبر موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك"، بشأن جنوح العوامة المتواجدة بالمجرى المائى لنهر النيل أسفل كوبرى سمنود الملاحى بالغربية.

بالفحص والتحرى وسؤال شهود العيان تبين أنه بتاريخ مساء 22 الجارى وأثناء قيام صندل تابع لإحدى الشركات قادماً من ميناء دمياط بالتراكى أسفل الكوبرى للمبيت، إصطدم بشدة بالعوامة المشار إليها، وحال إستئناف تحركه صباح اليوم التالى 23 الجارى عاود الإصطدام بذات العوامة مما أدى لإنفصالها وإستأنف السير دون توقف، حيث قام الأهالى على إثر ذلك بإستعادة وضع العوامة لمكانها وإعادة تثبيتها، كما قام أحد هؤلاء الشهود بإخطار القائم على الصفحة المشار إليها لنشر خبر بذات المضمون بقصد إبلاغ الجهات المعنية.

وأمكن تحديد وضبط الصندل أثناء تراكيه حالياً بمحافظة المنيا، حيث أقر قائده ومساعديه بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

وفى ذات السياق تقوم وزارة الداخلية من جانبها بالمرور المستمر على كافة الطرق لرصد أية وقائع سرقات للعلامات الإرشادية والأجزاء المعدنية للكبارى، وأسفرت تلك الجهود خلال الفترة من 1/1/2024 حتى تاريخه عن ضبط 61 واقعة سرقة بإجمالى مضبوطات بلغت حوالى (18,5) طن، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية فى حينه وعرض المتهمين على النيابة العسكرية، وستوالى وزارة الداخلية جهودها لتحديد وضبط مرتكبى مثل تلك الوقائع التى تضر بمصالح وسلامة المواطنين.