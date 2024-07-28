محمد السيد يفوز على بطل بلجيكا ويتأهل لنصف نهائى السلاح بأولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 06:32 مساءً - فاز المصري محمد السيد على بطل بلجيكا ويتأهل إلى نصف نهائي بطولة السلاح فى أولمبياد باريس 2024 .

فاز البطل المصري محمد السيد، على نظيره بطل إيطاليا 15 / 10 سانتيريلي المصنف 26 عالميًا في ثمن نهائي دورة الألعاب الأولمبية لسلاح سيف المبارزة ليتأهل إلى ربع النهائى.

وكان محمد السيد تأهل إلى دور الـ16 بفوزه على بطل كولومبيا (15-7) فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 المحدد لها الفترة من 26 يوليو الجارى وحتى 11 أغسطس المقبل، ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي: