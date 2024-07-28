بالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدينة.. الداخلية تنظم دورة تدريبية فى الإنقاذ النهرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 07:29 مساءً - استمراراً لدور وزارة الداخلية الهادف إلى تدعيم التعاون الأمنى من خلال تقديم كافة أوجه الدعم الفنى والتدريبى فى شتى مجالات العمل الأمنى للكوادر الأمنية وذلك من خلال ما تمتلكه وزارة الداخلية من معاهد تدريبية ذات معايير دولية وكوادر أمنية ذات خبرات وكفاءة كبيرة.. فقد نظمت وزارة الداخلية متمثلة فى "الإدارة العامة للحماية المدنية" بقطاع المرور والحماية المدنية بالتنسيق مع المنظمة الدولية للحماية المدنية (ICDO) ، دورة تدريبية لممثلى الدول الأعضاء فى المنظمة وذلك فى مجال "الغوص والإنقاذ النهرى".

تضمنت الدورة محاضرات نظرية للمشاركين فيها فى مجالات السباحة والغوص وكيفية تقديم الإسعافات الأولية فى حوادث الغرق ، حيث بدأ الجانب العملى بإستعراض وتجهيز معدات الغوص بميدان تدريب الإنقاذ المائى بمقر الادارة العامة للحماية المدنية ومراجعة تدريبات الغوص والإنقاذ.

وشهد نهر النيل إجراء التدريبات الميدانية للدورة التدريبية فى المياه صعبة الرؤية ذات الكثافة العالية .. كما شملت التدريبات العملية (الغوص والإنقاذ النهرى والبحث والإنتشال فى المياه صعبة الرؤية وعمليات الإنقاذ بإستخدام "الدراجات المائية - Jet ski").

وفى ختام فعاليات الدورة التدريبية حصل المشاركون فيها على الشهادة المعتمدة من المنظمة الدولية للحماية المدنية (Icdo) فى مجال الغوص وإلانقاذ النهرى وسط إشادة منهم بكفاءة الكوادر الأمنية المصرية وبالإمكانيات التدريبية الموجودة بالمعاهد التدريبية المصرية والتى رفعت من قدرتهم وكفاءتهم.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تقديم كافة سبل الدعم لتأهيل الكوادر الأمنية من مختلف الدول ، ما يسهم فى إرساء دعائم الأمن والإستقرار فى بلدانهم ويؤكد على الكفاءة الأمنية والتدريبية المصرية.