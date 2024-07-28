ميكالى: روح المصريين وراء عبور أوزبكستان.. وسنقاتل أمام إسبانيا

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 08:26 مساءً - أعرب البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الاوليمبي لكرة القدم عن رضاه موجهًا تحية خاصة جدًا إلى اللاعبين واصفًا إياهم بالأبطال أو المحاربين، وذلك بعد نجاحهم في عبور أوزبكستان العنيد بهدف نظيف في الجولة الثانية للمجموعة الثالثة بدورة الألعاب الأولمبية الجارية في فرنسا، وهو الفوز الذي عزز فرص الفراعنة في التأهل إلي الدور الثاني بعدما رفع رصيد مصر إلى 4 نقاط في المركز الثاني بعد إسبانيا وله 6 نقاط، وجاء الدومينيكان ثالثًا وله نقطة واوزبكستان في المركز الأخير بلا نقاط.

ويلتقي الفراعنة مع منتخب إسبانيا يوم الثلاثاء المقبل الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة.

قال ميكالي: روح المصريين القتالية هي التي لعبت دورًا محوريا في الفوز على منتخب قوي وبحجم أوزبكستان، لاعبو المنتخب المصري كانوا عند حسن الظن بهم وقدموا أداء عاليًا وأبلوا بلاء حسنًا وحصدوا نقاط كانت مهمة وضرورية بحثًا عن المرور نحو الدور القادم، وواجهنا عقبات كثيرة في مباراتي الدومينيكان وأوزبكستان ولكن شجاعة اللاعبين كانت هي محور الأساس في عدم الخسارة ربما ظهر الأداء بشكل كنا نتمناه أفضل امام الدومينيكان ولكنها حمي البداية والضغوط التي تحاصرها ونجحنا الي حد كبير في تدارك ذلك أمام أوزبكستان.

وعن لقاء إسبانيا قال: سنواصل القتال والدفاع عن أحلامنا متمنيا الوصول إلى أبعد نقطة في البطولة وأتوقع أن تكون المباراة صعبة لأننا نسعي إلى تقديم صورة تليق بالكرة المصرية أمام العالم.

ووجه ميكالي رسالة تقدير إلى كل وسائل الإعلام المصرية المقروءة والمسموعة والمرئية ورواد السوشيال ميديا بضرورة التعامل مع شئون المنتخب الأوليمبي بما يخدم المصلحة العامة خاصة أنه فى مهمة وطنية مع التأكيد على أهمية دور الإعلام الأساسي فى صناعة الأجواء الإيجابية متمنيًا أن يحقق إنجازًا يسعد به الجمهور والشعب المصري.