اعتذار رسمي عن تجاوزات العشاء الأخير في افتتاح أولمبياد باريس 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 08:26 مساءً - اعتذر منظمو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن العرض الساخر للوحة "العشاء الأخير" في حفل الافتتاح، والتي أثارت ردود أفعال سلبية كبيرة وانتقادات واسعة.

وبعد ثلاثة أيام من الانتقادات، ظهر رد فعل رسمي من منظمة حفل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تأسف فيه لكل الجدل الذي أثير.

ونقلت صحيفة "A BOLA" البرتغالية اعتذار آن ديكامب، المتحدثة باسم دورة باريس 2024 والتى قالت: "من الواضح أنه لم تكن هناك أي نية على الإطلاق لعدم احترام أي جماعة دينية، على العكس من ذلك، أعتقد أننا مع توماس جولي (مخرج الحفل)، حاولنا حقًا الاحتفال بتسامح المجتمع".

وأضافت: "بالنظر إلى نتائج الاستطلاعات التي شاركناها، نعتقد أن هذا الطموح قد تحقق، إذا شعر الناس بالإهانة، فبالطبع نحن آسفون جدًا جدًا".

كما أوضح توماس جولي، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "رغبتي ليست أن أكون تخريبيًا، ولا أن أسخر أو أصدم أحد، قبل كل شيء، أردت أن أبعث برسالة حب، رسالة اندماج وليس تقسيم".

وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الجمعة الماضي، وشهد مجموعة من الفقرات التي أثارت الجدل مثل تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا، وكذلك المغني فيليبي كاترين الذي ظهر عاريا ويجسد الرب الإغريقي ديونيسيس ضمن نفس المشهد الخاص بـ"العشاء الأخير".

كما أدان الأزهر الشَّريف هذه المشاهد التي تَصَدَّرتْ افتتاح دورة الألعاب الأولمبيَّة بباريس، وأثارت غضبًا عالميًّا واسعًا، وهي تُصَوِّرُ السَّيِّدَ المسيح عليه السَّلام في صورة مُسيئة لشخصِه الكريم، ولمقام النُّبوَّةِ الرَّفيع، وبأسلوبٍ همجيٍّ طائشٍ، لا يحترم مشاعرَ المؤمنينَ بالأديان، وبالأخلاق والقِيَمِ الإنسانيَّة الرفيعة.