نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فرز صناديق الاقتراع بانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ في السابعة مساء اليوم، فرز صناديق الاقتراع، بانتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين؛ حيث يشرف على الاقتراع والفرز لجنة مُشكّلة من شيوخ المهنة.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الأبجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).