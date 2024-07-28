نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء فرز صناديق الاقتراع بانتخابات صندوق تكافل "الصحفيين" في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - بدأ في السابعة مساء اليوم، فرز صناديق الاقتراع، بانتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل بنقابة الصحفيين؛ حيث يشرف على الاقتراع والفرز لجنة مُشكّلة من شيوخ المهنة.
وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الأبجدي وهم:
1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).
2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).
3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).
4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).
5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).
6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).
7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).
8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).
9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).
10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).
11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).
12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).
13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).
14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).
15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).
16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).