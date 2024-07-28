حمزة علاء يزين التشكيل المثالي للجولة الثانية في أولمبياد باريس

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 09:32 مساءً - تواجد الدولي المصري حمزة علاء حارس منتخب مصر الأولمبي في التشكيل المثالي للجولة الثانية من بطولة دورة الألعاب الأولمبية "أولمبياد باريس" المقامة حاليًا وتستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وقدم حمزة علاء مستويات متميزة في مباراة مصر الماضية وحصل على تقييم بلغ 7.6 درجة من قبل شبكة "سوفا سكور" العالمية المتخصصة في إحصائيات وأرقام كرة القدم كأفضل حارس في الجولة.

ونشرت الشبكة العالمية التشكيل المثالي للجولة الثانية وجاء في مقدمته النجم الإسباني فيرمين لوبيزلاعب برشلونة، ومايكل أوليس لاعب فرنسا.

وجاء التشكيل الرسمي للجولة الثانية في أولمبياد باريس كالتالي:

حراسة المرمى: حمزة علاء (مصر)

خط الدفاع: كاستيلو لوكيبا (فرنسا)، لويك بادي (فرنسا)، أحمد ديوماندي (مالي)

خط الوسط: دييجو جوميز (باراجواي)، ايزيكيل فرنانديز (الأرجنتين)، خوليو إنسيسو (باراجواي)، مارسيلو فيرنانديز (باراجواي)

خط الهجوم: مايكل أوليس (فرنسا)، فيرمين لوبيز، سيرجيو جوميز (إسبانيا)

التشكيل المثالي للجولة الثانية

وضمن منتخب إسبانيا التأهل الى الأدوار الإقصائية من بطولة أولمبياد باريس بعدما فاز في الجولتين الأولى والثانية أمام الدومينيكان وأوزبكستان تصدر بهما جدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 6 نقاط.

بينما يتواجد منتخب مصر الأولمبي في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في لقاء والتعادل في مثله وتسجيل هدف واحد والحفاظ على نظافة شباكه.

ويحتاج منتخب مصر الأولمبي الى نقطة واحدة لضمان التأهل الى الدور التالي من بطولة أولمبياد باريس بعدما توقف رصيد أقرب ملاحقيه الدومينكان عند نقطة واحدة فقط، وفي حالة الفوز بالمباراة القادمة سيصل الى النقطة الرابعة.

واقترب منتخب مصر الأولمبي من التأهل بشكل كبير الى الأدوار الإقصائية بعدما أصبح فارق الأهداف لصالح أمام أقرب ملاحقيه الدومينيكان بالإضافة الى عدد النقاط حتى الآن.

