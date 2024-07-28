نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يصدر قرارًا بإيقاف المحاميات الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن لمجلس التأديب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الأستاذ عبد الحليم علام، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم، قرارًا بإيقاف محاميات الإسكندرية الأربعة عن ممارسة المهنة وإحالتهن إلى مجلس التأديب، وهن؛ الأستاذة قمر محمود محمد حسن الزلباني، الأستاذة أميرة طارق السيد محمد عفيفي، الأستاذة نورهان حسين عبد الرحمن، الأستاذة هبة رشدي عبد الرحيم السيد.

جاء ذلك بعد انتهاء نقابة الإسكندرية الفرعية من تحقيقاتها في واقعة التعدي على بعضهن، وكذا ما بدر منهن من ممارسات تخالف تقاليد مهنة المحاماة وآدابها وأخلاقها وحفاظا على هيبة المهنة أمام الجميع، واستجابة لمطالب الجمعية العمومية.

وجاء نص القرار كالتالي:

أولًا: إحالة كلًا من؛ الأستاذة قمر محمود محمد حسن الزلباني، الأستاذة أميرة طارق السيد محمد عفيفي، الأستاذة نورهان حسين عبد الرحمن، الأستاذة هبة رشدي عبد الرحيم السيد، إلى مجلس التأديب مع التوصية بإسقاط قيدهن من جدول نقابة المحامين، وتطبيق نصوص قانون المحاماة بشأن مخالفة آداب المهنة.



ثانيا: وقف أطراف النزاع الأربعة عن العمل ومنعهن من دخول غرف المحامين، ومنع دخولهن في كافة نوادى المحامين على مستوى الجمهورية، وإخطار المحاكم والنيابات بقرار الوقف وأيضا وقف جميع الخدمات النقابية لهن، وذلك لحين الانتهاء من التحقيقات.

ثالثًا: منع النشر والظهور في وسائل الإعلام سواء المرئية والمسموعة بخصوص هذه الأحداث وتغليظ العقوبة في حالة مخالفة ذلك، ومسائلة أي محامي يضر صورة المحامين في المجتمع.

رابعًا: سرعة عرض مدونة السلوك المهني على مجلس النقابة العامة لوضع ضوابط وسلوكيات نحافظ بها على هيبة المهنة والنقابة.



