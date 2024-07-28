الصحة العالمية: مصر فحصت 63 مليون مواطن وعالجت 4 ملايين مصاب بفيروس...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 10:28 مساءً - قالت الدكتورة حنان بلخى المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط إن مصر من الدول التى استطاعت الوصول بنسب إصابات فيروس سى إلى المعدلات العالمية، وفحصت 63 مليون شخص وعالجت 4 ملايين مواطن حتى الآن.



وأضافت المدير الإقليمى لمنظمة الصحة العالمية بشرق المتوسط خلال احتفالية وزارة الصحة والسكان باليوم العالمى للالتهاب الكبدى أن المنظمة داعمة لمصر في كل تحركاتها نحو مواجهة أمراض الكبد .

وتابعت، أن نسب إصابات فيروس سى تراجعت من 10% الى 0.38 % بفضل الإجراءات التى اتخذتها مصر لمواجهة المرض مشيرة إلى أن مصر تتبع فى نظم العلاج أحدث البروتوكولات العلاجية .

وأشارت إلى أن منظمة الصحة العالمية منحت مصر شهادة الإشهاد الذهبى بتراجع معدلات الإصابة بفيروس سى، بسبب تراجعها لأقل معدلاتها عالميا .

وكان الدكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة لشؤن المبادرات الصحية، قال إن مصر أصبحت أول دولة تحقق القضاء على التهاب الكبد C وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية

وتابع حسانى: مصر حققت أهداف منظمة الصحة العالمية التي ستؤهلها لتحقيق أهداف خفض معدلات الإصابة والوفيات لتحقيق القضاء عليه قبل عام 2030، وقد نفذت مصر أحد أكبر البرامج الصحية العامة على مستوى البلاد للكشف والعلاج من التهاب الكبد سي.

وقال الدكتور محمد حساني مساعد وزير الصحه للمبادرات الرئاسية، إنه منذ بداية التسعينيات، بذلت مصر جهودًا هائلة لتعزيز الوقاية من التهاب الكبد، مع برامج تغطي سلامة الدم والسيطرة على العدوى وسلامة الحقن. كما عملت على زيادة الوعي العام وتنفيذ برامج الحد من الضرر.