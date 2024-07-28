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محمد السيد يخسر أمام الفرنسى بوريل فى نصف نهائى السلاح ويلعب على البرونزية

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احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 10:29 مساءً - خسر البطل المصري محمد السيد، من الفرنسي يانيك بوريل المصنف الـ3 عالميًا، بنتيجة 15/ 9 في نصف نهائي سلاح سيف المبارزة بأولمبياد باريس، ويلعب على الميدالية البرونزية.

 

وتأهل محمد السيد إلى الدور نصف النهائي بعد الفوز على البلجيكي نيسير لويولا بنتيجة 9-8 في منافسات سلاح المبارزة، باللمسة الذهبية.

 

ويشارك الاتحاد المصري للسلاح بـ21 لاعبًا ولاعبة بواقع 16 لاعبًا أساسيًا و5 لاعبين احتياطي وجاءت القائمة كالتالي:

 

سلاح الشيش رجال: محمد ماهر حمزة، علاء الدين أبو القاسم، عبدالرحمن طلبه، محمد عصام.

 

سلاح الشيش سيدات: يارا الشرقاوي، سارة عمرو، ملك ماهر، نهي هاني.

 

سلاح السيف رجال: زياد السيسي، أدهم معتز، محمد عامر، وياسين خضير.

 

سلاح السيف سيدات: ندى حافظ.

 

سيف المبارزة رجال: محمد السيد، محمد ياسين، محمود محسن، ومحمود السيد.

 

سيف المبارزة سيدات: ناردين إيهاب، شيرويت جابر، آية شريف، لولوه محمد.

 

 

 

 

 

 

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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