قائمة الأهلى لمباراة سيراميكا.. عودة خالد عبد الفتاح واستمرار محمد عبد الله

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 28 يوليو 2024 11:26 مساءً - أعلن مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي قائمة مباراة سيراميكا غدًا الإثنين، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة 19 لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: محمد الشناوي، مصطفى شوبير، محمود الزنفلي.

الدفاع: ياسر إبراهيم، كريم فؤاد، محمد عبد المنعم، محمد هاني، خالد عبد الفتاح، رامي ربيعة، عمر كمال عبد الواحد.

الوسط: حسين الشحات، إمام عاشور، أفشة، رضا سليم، مروان عطية، نيدفيد، محمد عبد الله، أكرم توفيق، بيرسي تاو.

الهجوم: وسام أبو علي، محمود كهربا.

فيما يغيب عن الأهلي كل من: حمزة علاء، كريم الدبيس، وأحمد نبيل كوكا مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد باريس 2024، وعلي معلول، عمرو السولية، طاهر محمد طاهر، ومحمود متولي بسبب الإصابة.