دينا مشرف تتأهل لدور الـ32 فى تنس الطاولة بالفوز على بطلة إسبانيا بالأولمبياد

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:32 صباحاً - تأهلت البطلة المصرية دينا مشرف لاعبة تنس الطاولة إلى دور الـ32، بمسابقة الفردي، بعد اكتساح بطلة إسبانيا ماريا شياو بنتيجة 4-1.

وكان البطل المصري عمر عصر لاعب المنتخب الوطني لتنس الطاولة، قد حسم تأهله إلى دور الـ 32 بأولمبياد باريس، وحرص البطل المصري على السجود احتفالاً بهذا التأهل عقب نهاية المباراة.

جدير بالذكر أن البطل المصري كان قد تأهل لربع نهائي أولمبياد طوكيو 2020 الماضية، محققاً إنجازًا جديدًا لتنس الطاولة المصرية.

ونجح عمر عصر لاعب منتخب تنس الطاولة فى التأهل إلى منافسات دور الـ32 بدورة الألعاب الأولمبية التى تستمر حتى 11 أغسطس المقبل.

وتغلب عصر على منافسه فابيو راكوتواريمانانا في دور الـ 64 بنتيجة 4-1 وتأهل إلى الدور التالى، ومن المقرر أن يلتقى عمر عصر مع بطل الإكوادور ألبرتو مينو المصنف الـ77 مساء غدٍ الإثنين.