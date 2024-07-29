راشيل ناشولا أول لاعبة بالتاريخ تشارك فى لعبتين مختلفتين بالأولمبياد.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:32 صباحاً - كشف الموقع الرسمي لبطولة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" عن مشاركة تاريخية للاعبة راشيل ناشولا كأول نجمة تشارك في لعبتين مختلفتين بتاريخ الأولمبياد بعد مشاركتها مع منتخب بلادها زامبيا.

وبعد أن تم اختيارها ضمن التشكيلة الأساسية لزامبيا لمواجهة منتخب إستراليا اليوم، أصبحت الآن رسميًا لاعبة أولمبية في رياضتين هما كرة القدم وألعاب القوى.

شاركت ناتشولا لأول مرة في الألعاب في بكين 2008، حيث وصلت إلى الدور نصف النهائي في سباق 400 متر للسيدات.

وأكد الموقع الرسمي للبطولة أن اللاعبة هي الآن تستخدم تلك السرعة في ملعب كرة القدم، حيث تتنافس "ملكات النحاس" في دورة الألعاب الأولمبية الثانية على الإطلاق.

وأضاف التقرير أنه وبعد أن غابت عن تشكيلة طوكيو 2020 منذ ثلاث سنوات، هذه هي اللحظة التي كانت تنتظرها اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا، بعد أن وقعت في حب الرياضة في سن مبكرة.

وباعتبارها واحدة من البدائل في قائمة زامبيا، فإن الإصابة التي تعرضت لها جريس شاندا كانت بمثابة فرصة لناشولا لتحقيق حلم حياتها.

وأنعش منتخب أستراليا آماله في التأهل لدور الثمانية في منافسات كرة القدم للسيدات بأولمبياد باريس 2024، عقب فوزه المثير 6-5 على زامبيا، الأحد، بالجولة الثانية للمجموعة الثانية من مرحلة المجموعات للمنافسات.

ويشارك 12 منتخبا في منافسات كرة القدم للسيدات، حيث تم توزيعهم على 3 مجموعات بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف للأدوار الإقصائية، بالإضافة إلى أفضل منتخبين حاصلين على المركز الثالث في المجموعات الثلاث.

راشيل ناشولا راشيل ناشولا

راشيل ناشولا راشيل ناشولا