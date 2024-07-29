نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ننشر نتيجة انتخابات مجلس إدارة صندوق تكافل "الصحفيين" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقدت نقابة الصحفيين، أمس 28 يوليو 2024، انتخابات مجلس إدارة صندوق التكافل الاجتماعي.

وأسفرت الانتخابات عن فوز الأسماء التالية:

حماد الرمحي وحصل على 467 صوتًا، وبدوي طه وحصل على 432 صوتًا، وخالد حسين وحصل على 375 صوتًا، وعاطف مكرم وحصل على 358 صوتًا، وصلاح النصيري وحصل على 325 صوتًا، وعلي زرزور وحصل على 319 صوتًا.

وبلغ عدد المرشحين (16) زميل/ة حسب الترتيب الأبجدي وهم:

1- أحمد محمد أحمد عبادي - أحمد عبادي (الأهرام).

2- بدوي طه محمد بدوي - بدوي طه (الأهرام).

3- حسام الدين محمد على الكاشف - حسام الكاشف (أخبار اليوم).

4- حسام عبد القادر عبدالباقي حفني - حسام حفني (الأنباء الدولية).

5- حسام عبد المنجى جلال محمد السويفي - حسام السويفي (دوت الخليج).

6- حسن رجب هريدى محمود - حسن هريدي (أخبار اليوم).

7- حماد سعيد معتمد صالح - حماد سعيد الرمحي (الدستور).

8- حنان محمد محمود عبدالله - حنان الليموني (الغد).

9- خالد حسين محمد عبدالعزيز - خالد حسين (الوطن).

10- صديق محمد نجيب عيسوي - صديق العيسوي (التحرير).

11- صلاح ثابت أحمد نور الدين - صلاح النصيري (دار المعارف).

12- عاطف مكرم غطاس ميخائيل - عاطف مكرم (الجمهورية).

13- على محمد على زرزور - على زرزور (العربي).

14- محمد حسن السيد عبدالساتر - محمد المعبدي (أ.ش.أ).

15- محمد سليمان محمد مصطفى فايد - محمد سليمان فايد (الكرامة).

16- مساعد أحمد على عبدالرحيم الليثي - مساعد الليثي (حر).