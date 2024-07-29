حظك اليوم.. توقعات الابراج الثلاثاء 30-7-2024

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 08:29 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: تلائمك الظروفي هذا اليوم المميز جدا جدا وقد تكون على موعد مع عقد جديد فتسجل انتصارا ما ويقف الحظ الى جانبك وتبدو اكثر حزما وقدرة على اتخاذ القرار تحت تاثير القمر الجديد في الثور في البيت الثاني بيت المال سوف تسعد بالمكاسب والارباح وتزداد شعبيتك بحيث بدعمك الأصدقاء والمجموعات والاهل.

عاطفياً: إذا كنت عازباً فالمناخ ملائم للتعارف وربما لإنهاء العزوبية، إنه يوم ممتاز للاختلاط والتعارف والارتباط وبناء مستقبل مع شريك.

صحياً: التريغليسيريد والكوليسترول هما مرضا العصر، والوقاية منهما تكون بالانتباه إلى نوعية الأكل وممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الثور الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: تزدهر أعمالك التي تتعلّق بالآخرين سواء أكانت العلاقة مباشرة معهم أو غير مباشرة، تحت تاثير القمر الذي يتنقل في برجك الذي يتجهز للولادة يوم الاربعاء لذلك ستثمر الصداقات والعلاقات العامة، وتنمو طاقاتك الاجتماعية والانسانية، وتشعر بغزارة افكارك المبدعة من فرص كثيرة وارتباط وسفر، أو علاقة مهمة ببعض المراجع الأجنبية أو الغربية التي تدهشها قدرتك على طرح المواضيع ومناقشتها منطقياً.

عاطفياً: نسبة التوافق عالية مع الشريك، وقد تزول الأجواء المشحونة أو المتنافرة بينكما وتتوضح الرؤية حول الكثير من الأمور.

صحياً: مفاجآت الوضع الصحي كثيرة، وبعضها قد يكون خطراً جداً بسبب الإهمال

حظك اليوم برج الجوزاء الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: تتبدل الاوضاع الفلكية مع انتقال القمر الى الثور فتنتابك شكوك وقد تلتبس عليك الامور فتعيش اجواء متناقضة بين التقدم والتراجع تشعر بالانقباض وحالة من الغليان والعنف والعدائية مطلوب منك التروي حتى لا تعرض نفسك للاخطار والحوادث وحاول ان تتجنب والمغامرات الخطيرة والتطرف على انواعه.

عاطفياً: يسود الاطمئنان وتزول الفوضى من أجواء هذا اليوم، لكن يجب أن تكون حذراً حتى لا ترتكب الحماقات أو تتخذ قرارات انفعالية.

صحياً: التذاكي ومحاولة مخالفة إرشادات الطبيب لن تفضي بك إلا إلى المزيد من الوضع الصحي المتأزم

حظك اليوم برج السرطان الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: مفاجأة كبيرة ودسمة ستكون بانتظارك في هذا اليوم تحت تاثيرات القمر من الثور الصديق وتكون النجم وتنجز عملاً أو تتوصّل إلى حل أو يطرأ أمر لمصلحتك ويصدر حكم ما يريحك.تتركز عليك الأضواء في الفترة المقبلة، فتجد نفسك أمام نجاحات واستحقاقات مهمّة قد تغيّر حياتك المهنية.

عاطفياً: قد يصعب عليك التعامل مع شؤون عاطفية تتنافر مع أوضاعك الشخصية، لكنك تتوصل إلى التعامل معها كما يجب.

صحياً: قد تواجه بعض التوترات العصبية نتيجة عدم الشعور بالراحة في محيطك

حظك اليوم برج الاسد الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: هدّئ من روعك ولا تتخذ قرارات تحت وطأة الضغوط النفسية، مع انتقال القمر الى الثور المعاكس فقد تندم بعد أن يعود لا ينفع الندم وكُن متفائلاً اينما ذهبت، وجنّد طاقاتك في سبيل العمل والتقدم في الوظيفة لكي تحقق ما تصبو إليه وتصل إلى المركز الذي يرضي طموحك.

عاطفياً: حاول أن ترى الأمور من منظار إيجابي، وتغاضَ عن تصرفات الشريك المزعجة أحياناً والتي تصدر عنه عفوياً.

صحياً: أنت عرضة للإصابة بأمراض المعدة بسبب عصبيتك الزائدة واندفاعك المفرط في العمل

حظك اليوم برج العذراء الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: يوم بخمسة نجوم الحظ سيكون دواء حقيقياً لك مع انتقال القمر الى الثور لينضم الى مجموعة الكواكب مايجعلك تنجح تربح تمارس نجومية وجاذبية كبيرة تلتقط الفرص من كل مكان وتستعيد ثقتك المطلقة بالنفس من الضروري ان تستفيد مما يهديك الحظ من تغيير جذري ويسهل امامك الطريق ويجعلك تضمن النتائج الرابحة.

عاطفياً: قد تبوح بشيء أو يدعمك الشريك للبدء بجديد وتبحث عن التغيير والتنوّع في العلاقة بغية اختيار الأسس الصحيحة لها.

صحياً: قد ينقل إليك خبر مهم أو تكتشف خفايا بعض الأمور فترتاح نفسياً وجسدياً.

حظك اليوم برج الميزان الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: يزوّدك هذا اليوم القدرة على خوض المنافسات والامتحانات بنجاح ومهارة، والانطلاق نحو أفق جديد في المجال المهني تحت تاثيرات القمر من برج الثور تعيش احلاما سعيدة وتنطلق مغامرا في مجالات جديدة للمرة الاولى او تخوض مغامرات لم تعرفها في السابق ان الاجواء العاطفية تحمل لك الاستقرار والملذات وتعزز الثقة بالنفس.

عاطفياً: مشروع سفر مع الشريك بغية استعادة أجمل ذكريات الماضي وتجديد المشاعر والحب وشهر العسل.

صحياً: تتعدّد الاهتمامات والأنشطة والمشاريع الترفيهية بغية الترويح عن النفس.

حظك اليوم برج العقرب الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: تعيش يوما متقلبا يحمل شيئا من اللااستقرار المهني والشخصي الذي يلف حياتك مع انتقال القمر الى مواجهة مع برجك من الثور ويطلب اليك عدم خوض نقاشات مالية مصرفية او قانونيةمعاكسات تجعل التاثيرات الايجابية تتراجع وقد تعيد حساباتك وتأسف لظلم او عدائية او حقد قد تتعرض له.

عاطفياً: عامل الشريك بلطف ومحبة لتعزيز الروابط التي تصب في النتيجة في مصلحة العلاقة على المدى المنظور.

صحياً: لن أقول لك إن الوضع خطر لئلا تعيش في قلق، لكن إذا استمر على ما هو عليه فالخطر وارد لا محالة

حظك اليوم برج القوس الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: تحصد جهودك المهنية الأموال والأرباح وتتحقق المشاريع التي كنت تحلم بها منذ أمد بعيد، وبانتظارك فرحة على هذا الصعيد .يوم مناسب للارتباطات المهمّة والرئيسية، ولن تخذلك النتائج بل ستكون على قدر طموحاتك، وتفرح بالنتائج وتتشارك الفرحة مع الجميع يوم مميز جدا .

عاطفياً: تتبادل مع الشريك أخلص المشاعر لأنّك مطمئن البال ومرتاح الضمير، فلا عجب إذا قدمت بعض التنازلات لإرضائه.

صحياً: بادر فوراً إلى التخطيط لمشاريع ترفيهية لفصل الصيف تعود بالفائدة الصحية الكبيرةعليك.

حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: تسبق الآخرين بأشواط وأشواط بحيث تبتسم لك الحظوظ مع وصول القمر الى الثور الصديق ما يجعلك اكثر تفاؤلا تتحدى الصعوبات فتنطلق في فترة مثمرة تحقق خلالها بعض الأهداف على الصعيدين المهني والشخصي، تبدو المعنويات مرتفعة كما الثقة بالنفس . تعالج مسائل كثيرة، ومشاكل عالقة

عاطفياً: الظروف جيدة جداً على صعيد العواطف ولن تشعر بالوحدة، فالحبيب يفهم وضعك ويساندك ويدافع عن حقوقك.

صحياً: ملازمة البيت في هذا الطقس الرائع خسارة، اخرج وانطلق برحلة بحرية أو برية.

حظك اليوم برج الدلو الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: لا تتوّقع تحالفاً قويّاً مع قضيتك تحت تاثيرات القمر من الثور المعاكس ربّما يخونك الحليف لتجد نفسك وحيداً في ورطة ما، بلا معين وبلا وسيط. إنه يوم حذر وغير مناسب لاتخاذ مبادرات جريئة.ربما تضطر إلى تسوية مشكلة ما تناسيتها أو تجاهلتها، ويصعب عليك التعامل مع المحيط بسبب التناقض الكبير بينك وبينه.

عاطفياً: قد تضطر الى تقديم التنازلات أو تجد نفسك محرجاً أمام الشريك بسبب تصرفاتك تجاهه، لكن هذا التنازل يكون في مصلحة العلاقة.

صحياً: لا توفر طاقتك الكبيرة في ممارسة الرياضة ولا سيما بعد انقطاع بسبب ظروف العمل.

حظك اليوم برج الحوت الثلاثاء 30-7-2024

مهنياً: يكون الوقت المناسب لكي تتعمق بمساعيك، مع وصول القمر الى الثور وتقدم عروضك، وتفاوض بشأن شروط العمل وتعيش اجواء مميزة بايجابياتها واحداثها ووعودها ترتفع المعنويات وتشعر بالانتعاش وتعبر عن نفسك بطريقة سلسة وتتاح امامك فرص استثنائية للتعبير عن الذات تنطلق واثقا مندفعا منفتحا على الاوساط المهمة والبراقة.

عاطفياً: تميل إلى التعبير عن عواطفك بقوّة وشجاعة، ولن تتردّد في خوض مغامرة جديدة ترى أن وقتها قد حان.

صحياً: إذا كنت تعاني ضعفاً في القابلية على الأكل استشر طبيبك فوراً