نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل تظهر نتيجة الثانوية العامة اليوم؟.. التعليم تكشف الحقيقة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب طلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبتين العلمية والأدبية إعلان نتيجة الثانوية العامة 2024، حيث تداول على بعض صفحات الجروبات التعليمية أخبار تزعم بإعتماد نتيجة الثانوية العامة مساء اليوم الإثنين، وإعلانها للطلاب عبر موقع الوزارة الرسمي خلال ساعات من الاعتماد.

نتيجة الثانوية العامة 2024

نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، كل ما يتداول حول إعلان النتيجة اليوم الإثنين.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن كل ما يتداول بشأن اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2024، اليوم الإثنين، لا أساس له من الصحة ومن مصادر مجهولة، مؤكده أن عمليات التصحيح مازالت مستمرة في بعض المواد.

وأشارت الوزارة إلى أنه يتم الأن مراجعة بعض البيانات للطلاب، لافته إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد محدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024.

وأوضحت الوزارة أنه سيتم إعلان النتيجة فور اعتمادها من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

الثانوية العامة

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مؤشرات نسب النجاح في امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة في مواد اللغة العربية واللغة الأجنبية الثانية والفيزياء والتاريخ واللغة الأجنبية الأولى.

وبلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية ٩٦.٦٢٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية ٦٧١٦ طالبًا وطالبة بنسبة ٠.٩٥% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٧٠٧١٦٦ طالبًا.

وأشارت وزارة التعليم، في بيان، إلى أن نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت ٩٧.٨٨٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١٢٤٧٦٨ طالبًا بنسبة ١٨.٣٧% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٦٧٩٣١٩ طالبًا وطالبة.

وجاءت نسبة النجاح في امتحان مادة الفيزياء ٩٤.٢١٪؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة ٩٥% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان ١١٣٦٩ طالبًا بنسبة ٢.٢٧%، من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ ٥٠١٦٤٢ طالبًا وطالبة.