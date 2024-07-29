نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزير الدفاع يلتقي رجال القوات المسلحة بالجيش الثالث الميداني وقيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى بعدد من رجال الجيش الثالث الميدانى وقوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والذى يأتى فى إطار سلسلة اللقاءات الدورية التى تنفذها القيادة العامة للقوات المسلحة لمتابعة مدى جاهزية القوات المسلحة وجهودها فى حماية الأمن القومى المصرى.

وألقى اللواء أح هشام شندى قائد الجيش الثالث الميدانى كلمة أشار فيها إلى حرص رجال الجيش الثالث الميدانى على الإرتقاء لأعلى درجات الكفاءة القتالية والحفاظ على الأسلحة والمعدات ليكونوا قادرين على تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم فى الدفاع عن أمن الوطن وسلامة أراضيه.

ونقل الفريق أول عبد المجيد صقر تحيات وتقدير الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للحضور، كما أكد على حرص القيادة السياسية والقيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير القدرات العسكرية المصرية ومواكبة العلم الحديث فى نظم التسليح والتصنيع العسكرى بالتعاون مع كبرى شركات التسليح العالمية، كذلك الإهتمام بالفرد المقاتل إداريا وتدريبيا ومعنويا ليظل رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى آداء المهام المقدسة المكلفين بها.

وأشار القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إلى أن القوات المسلحة بما تمتلكه من منظومة تسليح متطورة قادرة على تأمين كافة الحدود الإستراتيجية للدولة، وأن القوات المسلحة هى حصن الوطن ضد أى تهديدات من شأنها المساس بالأمن القومى المصرى، وأوصاهم بمواصلة البحث والإطلاع لزيادة مستوى الوعى لأفراد القوات المسلحة ليكونوا على دراية تامة بكل ما يدور حولهم من أحداث ومتغيرات على كافة الأصعدة.

كما أعرب الفريق أول عبد المجيد صقر عن إعتزازه لما يقوم به رجال القوات المسلحة من مشاركة فاعلة لدعم منظومة التنمية الشاملة التى تنفذها الدولة المصرية بما يحقق الإنجازات والعبور نحو آفاق المستقبل بكافة ربوع الوطن وعلى رأسها أرض سيناء الطاهرة.