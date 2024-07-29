افتتاح مبني لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة وقيادات الأزهر توجه الشكر...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:31 مساءً - في إطار النشاط الكبير الذي تشهده جامعة الأزهر في مجال الإنشاءات في جميع القطاعات المختلفة بالقاهرة والأقاليم؛ افتتح فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، وفضيلة الدكتور عباس شومان، رئيس المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، وفضيلة الدكتور نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس أكاديمية الأزهر لتدريب الأئمة والدعاة، والدكتور حسن الصغير، الأمين العام المساعد لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد فكري خضر، نائب رئيس الجامعة لفرع البنات، والدكتور رمضان الصاوي، نائب رئيس الجامعة للوجه البحري، والدكتور يوسف عامر، نائب رئيس الجامعة السابق رئيس اللجنة الدينية والأوقاف بمجلس الشيوخ المصري، والدكتور محمد الأمير نائب رئيس الجامعة السابق، والأستاذ محمد عبد الخالق، أمين عام الجامعة، والأستاذة سعاد بكر، الأمين العام المساعد لفرع البنات؛ المبنى الملحق بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة الذي تكفلت ببنائه الدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية.

وقدَّم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، التهنئة بهذا الصرح العلمي الكبير الذي يضاف إلى رصيد كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بالقاهرة، ووجه فضيلته الشكر والتقدير للدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ لجهدها الكبير الذي يعكس خيرية أبناء جامعة الأزهر في جميع المجالات، داعيًا المولى -عز وجل- أن يبارك في عملها هذا، وأن يجعله في ميزان الحسنات.

وعبر وكيل الأزهر الشريف عن سعادته وهو يجلس في هذا الصرح العلمي الكبير (كلية الدراسات الإسلامية للبنات بالقاهرة) تلك المنارة التي خرجت قامات علمية في مجالات: أصول الدين، واللغة العربية، والشريعة والقانون.

وأشاد فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، بالإنجازات التي يشهدها فرع البنات بالجامعة في مجال الإنشاءات، مشيرًا إلى أن معظم الإنشاءات والافتتاحات التي تمت على أرض جامعة الأزهر كان أكثرها في فرع البنات بداية من القاهرة وحتى محافظة الوادي الجديد.

وأوضح رئيس الجامعة أن هذا العام شهد افتتاح كليات جديدة للبنات ككلية الهندسة بقنا، وكلية الإعلام بالقاهرة، وكلية التربية بالقاهرة، وكلية التربية الرياضية بالقاهرة، وكلية الزراعة بالقاهرة، وكلية الدراسات الإسلامية بمحافظة الوادي الجديد، وهذا العام الدراسي الجديد 2025 سوف يشهد افتتاح كلية البنات الأزهرية بمحافظة مرسى مطروح)، بجانب ذلك سوف يتم وضع حجر الأساس للمبنى الجديد لكلية طب البنات بالقاهرة الأسبوع القادم.

وأضاف رئيس الجامعة أن كليات فرع البنات شهدت تطورًا كبيرًا في جميع المجالات؛ حيث حصلت كليات البنات بالقاهرة على شهادة الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، ولم تقف عند هذا الحد بل حصلت العديد من كليات فرع البنات على شهادة تجديد الاعتماد؛ مما يؤكد أن كليات البنات في الصدارة دائمًا.

ووجه رئيس الجامعة الشكر والتقدير للدكتورة شفيقة الشهاوي، عميدة الكلية؛ لجهودها الحثيثة المبذولة التي تعكس حرصها على الإسهام في البناء والتعمير في جامعة الأزهر منارة العلم وقبلة العلماء من مختلف أنحاء العالم.

جدير بالذكر أن المبنى الجديد يضم مسجدًا وقاعات دراسية بأسماء القامات العلمية من أبناء الكلية، إضافة إلى قاعة كبرى لمجلس الكلية، واستراحة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، ودار حضانة لخدمة العاملين في الكلية، وصالة ألعاب رياضية.

جاء ذلك بحضور عمداء كليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكلية.