تفاصل اجتماع وزيري قطاع الأعمال والبترول بالعاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 12:32 مساءً - استقبل المهندس محمد شيمي ، وزير قطاع الأعمال العام، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية، المهندس كريم بدوي ، وزير البترول والثروة المعدنية، وتم التباحث حول عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك.

يأتي اللقاء في إطار تكامل الجهود الوطنية والتواصل والتنسيق المشترك بين الوزارات والجهات الحكومية لتحقيق المستهدفات المرجوة ودعم مسيرة البناء والتنمية والإصلاح في الجمهورية الجديدة.

تناول الاجتماع عددًا من الموضوعات، ومنها خطط عمل وزارة قطاع الأعمال العام والجهود الجارية لتعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية والخامات التعدينية المتوفرة لدى عدد من الشركات التابعة لها، والعمل على رفع درجة تركيز ونقاوة المواد الخام وزيادة القيمة المضافة من خلال بعض العمليات التصنيعية، بالإضافة إلى الخطوات والإجراءات الجارية في مجال التحول الطاقي والاقتصاد الأخضر وخفض الانبعاثات.