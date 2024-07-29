نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذير الأرصاد الجوية: اضطرابات جوية في جنوب سيناء وجنوب الصعيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذّرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية سكان جنوب سيناء وجنوب الصعيد من حالة عدم الاستقرار في الطقس التي ستبدأ اعتبارًا من الغد، والتي من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أيام حتى السبت المقبل.

تتضمن الحالة الجوية المتوقعة عدة ظواهر تؤثر على المنطقة، كما يلي:

نشاط الرياح: يتوقع أن تكون هناك رياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية، خاصة على الطرق المفتوحة والصحراوية.

سقوط الأمطار: من المتوقع تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، مصحوبة بسقوط أمطار رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ارتفاع درجات الحرارة: يتوقع أن ترتفع درجات الحرارة العظمى والمحسوسة، بسبب تأثير منخفض الهند الموسمي.

درجات الحرارة المتوقعة

الثلاثاء، 30 يوليو 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة مئوية.

: العظمى 36 درجة مئوية، والمحسوسة 38 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

: العظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية. جنوب سيناء : العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة مئوية.

: العظمى 39 درجة مئوية، والمحسوسة 41 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

الأربعاء، 31 يوليو 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

: العظمى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة مئوية.

: العظمى 33 درجة مئوية، والمحسوسة 36 درجة مئوية. جنوب سيناء : العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية.

: العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 43 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 43 درجة مئوية، والمحسوسة 44 درجة مئوية.

الخميس، 1 أغسطس 2024

القاهرة الكبرى والوجه البحري : العظمى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية.

: العظمى 37 درجة مئوية، والمحسوسة 39 درجة مئوية. السواحل الشمالية : العظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية.

: العظمى 32 درجة مئوية، والمحسوسة 35 درجة مئوية. جنوب سيناء : العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

: العظمى 40 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية. شمال الصعيد : العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية.

: العظمى 41 درجة مئوية، والمحسوسة 42 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 44 درجة مئوية، والمحسوسة 45 درجة مئوية.

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