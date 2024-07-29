مجلس كلية الآداب يتوجه بكامل تشكيله إلى مكتب د. الخشت بالقبة معربين...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 02:25 مساءً - د. الخشت يعرب عن امتنانه لأعضاء المجلس مؤكدًا اعتزازه بهذا التقدير الذى يعكس روح الانتماء والولاء للجامعة والحرص على استمرار تقدمها

د. عبدالله التطاوى: د. الخشت قيادي وصاحب فكر فى بناء الإنسان وتطوير العقل المصرى والمشروعات والمبادرات التى أطلقها تكشف عن مفكر كبير قاد مؤسسة بحجم ومكانة جامعة القاهرة بطريقة غير تقليدية

د. جمال الشاذلي: د. الخشت داعم لكل من يعمل معه بشكل مؤسسى ووفقا لنظام من الحوكمة مما ساهم فى تحقيق إنجازات كبرى

د. نجلاء رأفت: الجامعة حققت فى عهد د. الخشت مكانة دولية مرموقة وكلية الآداب حظيت بدعم غير محدود للتطوير واستحداث برامج جديدة

د. رحاب صبح: د. الخشت تعامل مع كل منسوبى الجامعة بإنسانية عالية وكان داعما لكل من عمل تحت قيادته

في خطوة تعكس تقدير أساتذة كلية الآداب للدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، قام أعضاء مجلس كلية الآداب بزيارة إلى مكتب الدكتور محمد الخشت، بالقبة، للتعبير عن خالص الشكر والتقدير للدكتور الخشت على جهوده الكبيرة المبذولة خلال فترة رئاسته للجامعة، وتمنياتهم له بالتوفيق والنجاح في المرحلة المقبلة.

وعبر أعضاء مجلس كلية الآداب، عن تقديرهم الكبير للدكتور الخشت، مؤكدين دوره المهم في دعم الكوادر الأكاديمية والإدارية بالكلية، وتوفير كافة الإمكانيات اللازمة لنجاح منظومة العملية التعليمية والبحثية.

وقد استقبل الدكتور الخشت وفد الكلية بحفاوة، معربًا عن سعادته بهذه الزيارة وشكرهم على مشاعرهم الطيبة.

واستمع الدكتور الخشت، إلى كلمات شكر وتقدير من أعضاء المجلس الذين عبروا عن فخرهم بالعمل تحت قيادته، حيث أشاد أعضاء المجلس بالدعم المستمر الذي يقدمه الدكتور الخشت لكلية الآداب، مؤكدين على أهمية هذا الدعم في تحقيق العديد من الإنجازات والمشروعات التي تعود بالنفع على الكلية وطلابها.

وتحدث الدكتور عبد الله التطاوي نائب رئيس جامعة القاهرة سابقًا، عن المشروعات الكبرى التي أطلقها الدكتور الخشت خلال فترة رئاسته للجامعة لبناء الإنسان المصري وتطوير العقل وتغيير طرق التفكير، مؤكدًا أن الدكتور الخشت قيادي وصاحب فكر في بناء الإنسان وتطوير العقل المصري واستدعاء الوعي المصري والحوار حول القضايا الوطنية ومنشغل دائمًا بتغيير طرق التفكير لتنمية العقل وتعليم الأجيال أهمية التفكير النقدي، لافتًا إلى أن المشروعات والمبادرات التي أطلقها الدكتور الخشت خلال فترة رئاسته للجامعة تدل على أننا أمام مفكر كبير يقود مؤسسة بحجم جامعة القاهرة بطريقة غير تقليدية.

وقد أكدت الدكتورة نجلاء رأفت عميدة الكلية، في كلمتها، على المكانة المرموقة التي حققتها جامعة القاهرة في التصنيفات المختلفة بفضل جهود الدكتور الخشت في هذا الملف، مشيرة إلى الدعم اللامحدود الذي حظيت به كلية الآداب والذي كان له الأثر الكبير في تطوير الكلية وأبرزها استحداث البرامج المميزة وشراكات التعاون مع مختلف الجامعات الأوروبية والصينية.

وقالت عميدة كلية الآداب، للدكتور الخشت، "لقد أنجزت وأبليت بلاءً حسنا، وكلية الآداب فخورة أن أحسن رئيس لجامعة القاهرة كان من بين جنباتها".

ومن جانبه، قال الدكتور جمال الشاذلي نائب رئيس جامعة القاهرة سابقًا، إنه خلال فترة عمله مع الدكتور الخشت لمس أن العمل تحت قيادة الدكتور الخشت يتم بشكل مؤسسي ووفقًا لنظام من الحوكمة مما كان له الأثر الكبير في تحقيق العديد من الإنجازات.

كما أثنت الدكتورة رحاب صبح رئيسة قسم اللغة الصينية ومديرة معهد كونفوشيوس، على التعامل الإنساني للدكتور الخشت مع جميع قيادات الجامعة وتقديمه الدعم والسند لهم في مختلف المواقف، منوهة الى دوره الكبير في الوصول بالجامعة العالمية وتحقيق تقدم غير مسبوق في التصنيفات الدولية. وهو ما أكده باقي اعضاء المجلس في كلماتهم التقديرية لرئيس الجامعة.

وفي ختام اللقاء، التقط مجلس كلية الآداب صورة تذكارية مع الدكتور محمد الخشت.