نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تغيير النتيجة مقابل مبلغ.. تحذير عاجل من التعليم بشأن محاولات نصب على طلاب الثانوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زعمت جروبات الغش الإلكتروني عبر تطبيق التيليجرام، بإماكنية تغيير نتائج امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، مقابل مبالغ مالية.

وفي ذات السياق، وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحذيرًا عاجلًا لطلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم بشأن ما يتم تداوله عبر صفحات الغش الإلكترونية بتطبيق التيليجرام بشأن تعديل نتيجة الثانوية العامة مقابل دفع مبالغ مالية.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن ما يتردد حول تعديل درجات الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2024 داخل الكنترول مقابل مبالغ مالية غير صحيح، وما هو إلا عمليات نصب من بعض الأشخاص على طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم.

وأشارت وزارة التربية والتعليم، إلى أن نتيجة الثانوية العامة مؤمنة ولا يستطيع أحد اللعب في تعديل الدرجات وتغييرها.

وأهابت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، طلاب الثانوية العامة 2024 وأولياء أمورهم بعدم الانسياق وراء تلك الشائعات.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2024

توقع مصدر مسئول داخل ديوان عام وزارة التربية والتعليم، بأنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2023/2024، خلال نهاية الأسبوع الجاري، في الأيام الأخيرة من شهر يوليو أو الأسبوع الأول من شهر أغسطس 2024.