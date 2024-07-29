نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مذكرة للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقدّم الزميل الصحفي إسلام أبازيد عضو الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة، موّقعة من 500 زميل/ة، لمجلس النقابة؛ للمطالبة بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، الذي تحصل عليه النقابة من الدولة.

وطالب الزملاء/ الزميلات، مجلس نقابة الصحفيين، العمل على زيادة البدل، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بالصحافة.

وجاء نص المذكرة كالتالي:

السادة أعضاء مجلس النقابة

تحية طيبة وبعد،،،

أود في بداية هذه المذكرة أن أعبّر عن خالص تقديري وشكري، للجهود المستمرّة التي تبذلها نقابة الصحفيين، في دعم وحماية حقوق الزملاء، وتحسين ظروف عملهم.

وفي هذا السياق، أود أن أطرح عليكم قضية هامة، تتعلّق بزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين.

كما تعلمون، يعتمد غالبية الزملاء على بدل التدريب والتكنولوجيا كمصدر رئيسي للدخل، وفي ظل غلاء المعيشة، أصبحت المطالبة بزيادة هذا البدل أمرًا مُلحًا وهامًا.

بالإضافة إلى ذلك، تُعد التكنولوجيا جزءًا لا يتجزّأ من العمل الصحفي الحديث؛ حيث أن التطورات التقنية المتسارعة تتطلّب من الصحفيين مواكبة أحدث التقنيات والأدوات، لضمان تقديم محتوى إعلامي متميّز ودقيق.

بناءً على ما سبق، أتقدّم بطلب رسمي لزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين سنويًا، بنسبة تتوافق مع معدلات التضخم، وذلك لتحقيق ما يلي:

- توفير الدعم المالي اللازم للزملاء من أجل مواجهة غلاء المعيشة.

- تغطية تكاليف الدورات التدريبية التقنية، إلى جانب تحديث معداتهم التكنولوجية.

- تعزيز القدرة التنافسية للصحفيين في سوق العمل الإعلامي.

آمل منكم النظر بعين الاعتبار لهذا الطلب، والعمل على تحقيقه، لما فيه مصلحة جميع الزملاء الصحفيين، والمهنة بشكل عام.