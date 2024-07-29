وزيرة التنمية المحلية تستقبل عددا ًمن أعضاء لجان الإدارة المحلية والإسكان والشباب...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:29 مساءً - استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الاثنين وفداً من أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب محمد الحسيني وكيل اللجنة وضم كل من النائب أحمد الحديدي والنائب وليد فرعون أعضاء اللجنة ، كما حضر اللقاء النائب عبد الوهاب خليل، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب والنائب محمود هشام توشكى عضو لجنة الشباب بمجلس النواب ، كما التقت وزيرة التنمية المحلية مع النائب ضياء الدين داود عضو مجلس النواب وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية .

وفى بداية اللقاء رحبت وزيرة التنمية المحلية بأعضاء مجلس النواب الذين يمثلون لجان نوعية مختلفة بالمجلس ، مشيرة إلى حرصها على التواصل مع أعضاء مجلسى النواب والشيوخ بصورة مستمرة لبحث مطالب المواطنين في دوائرهم والعمل على حلها بالتنسيق مع السادة المحافظين وكذا متابعة جهود تحسين الخدمات المختلفة التي تقدمها المحليات لمواطنى محافظات الجمهورية واستكمال كافة المشروعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين على أرض المحافظات .

ومن جانبهم قدم السادة أعضاء مجلس النواب التهنئة إلى الدكتورة منال عوض على توليها المسئولية في الحكومة الجديدة وثقة القيادة السياسية في اختيارها كأول سيدة تتولى منصب الوزارة عبر تاريخها ، متمنين لها دوام التوفيق والسداد لتنفيذ التكليفات والمهام المسندة إليها لتحقيق المزيد من النجاحات لتكون إضافة إلى الجهود والإنجازات التي حققتها خلال توليها المسئولية لمحافظة دمياط منذ عام ٢٠١٨ ومن قبلها نائبة لمحافظ الجيزة .

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات والموضوعات المهمة التي توليها وزيرة التنمية المحلية أولوية في عملها وعلى رأسها ملف التصالح على مخالفات البناء وإزالة التعديات على أملاك الدولة والتصدي للبناء على الأراضى الزراعية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية وتحسين مستوي النظافة وتحقيق رضا المواطنين عما تقدمه الإدارة المحلية والاستجابة السريعة للشكاوي وإيجاد حلول جديدة لحل المشكلات، كما تم استعراض عدد من المطالب والمشكلات الخاصة بالمواطنين في دوائر السادة أعضاء مجلس النواب ، ومن بينها ضخ دماء جديدة من القيادات المحلية بالمحافظات ، حيث أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الوزارة بصدد الانتهاء من المقابلات الشخصية للمتقدمين لمسابقة الوزارة لاختيار عدد من القيادات الجدد وتعينهم في المناصب القيادية على مستوي المحافظات حيث تشرف بشكل شخصي علي المقابلات ، مشيرة إلى حرصها على اختيار وانتقاء أفضل العناصر المتقدمة حيث تترأس الوزيرة اللجنة العليا للقيادات بحضور عدد من السادة المحافظين السابقين .

وفى ختام اللقاء تقدمت وزيرة التنمية المحلية بخالص الشكر لأعضاء مجلس النواب لحرصهم على زيارتها بمقر الوزارة، مؤكدًة أن الفترة القادمة ستشهد المزيد من التنسيق والتعاون بين الوزارة ولجنة الإدارة المحلية وباقى اللجان النوعية المختلفة لخدمة المواطن وتنفيذ رؤية القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة وتكليفات رئيس مجلس الوزراء ودور الوزارة في برنامج عمل الحكومة المصرية .

كما أشارت الدكتورة منال عوض إلى أنها حرصت خلال ورشة العمل التعريفية الأولى للسادة المحافظين ونوابهم على نقل توجيهات القيادة السياسية بضرورة التواصل المستمر واللقاءات الدورية بين المحافظين وأعضاء مجلس النواب والشيوخ وفتح قنوات للتواصل للاستماع لمطالب ومشكلات المواطنين بالمحافظات ووضع الحلول السريعة لها في إطار التكاتف والتلاحم والتواصل بين الحكومة والمجالس التشريعية والنيابية بما يحقق التكامل لتحقيق طموحات أبناء الشعب المصري وتوفير حياة كريمة ولائقة لهم .