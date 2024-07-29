عروض الأسبوع الثالث في مهرجان العلمين الجديدة.. انطلاق فلكلور مطروح وأغاني النيل التراثية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:30 مساءً - استقبل مهرجان العلمين الجديدة في نسخته الثانية فعاليات أسبوعه الثالث لعروض الهيئة العامة لقصور الثقافة وذلك بمشاركة فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، ضمن برنامج مشاركة وزارة الثقافة في المهرجان، برعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة، وبالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

تضمنت الفعاليات التي تقيمها هيئة قصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، عروضا بالمنطقة الترفيهية بالممشى السياحي، مع مجموعة من الأغاني المستوحاة التراث الشعبي بمصاحبة نغمات المزمار والربابة والآلات الإيقاعية ومنها "يا صلاة الزين، بسم الله، يا بلح من غير نوى، حبيبي يا ولدي، على ورق الفل، الهوا ميال"، وسط تفاعل جماهيري كبير، وقدمت الفرقة عددا من فقراتها في انطلاق عروض سباق الهجن بالعلمين.

أوضحت منال إبراهيم مدرب الفرقة، أن الفرقة تكونت عام 1957 على يد الفنان زكريا الحجاوي، وتحرص الفرقة على تقديم الفنون الشعبية المصرية مع الحفاظ على أصالتها ومراعاة اختيار أفضل العناصر بدقة ووعي.

وتابعت: خلال فترة تولي المخرج عبد الرحمن الشافعي للفرقة في السبعينيات برزت عدة سمات أهمها توظيف عناصر الموسيقى والغناء الشعبي وتقديمها فى عروض مسرحية، وتعد حاليا هي الفرقة "الأم" لفرقة الآلات الموسيقية الشعبية التابعة لهيئة قصور الثقافة، وتعد هذه المشاركة هي الثانية للفرقة في مهرجان العلمين.

كما شهدت الفعاليات عرضا فنيا لفرقة مطروح للفنون الشعبية، قدمت خلاله باقة من الفقرات الاستعراضية من التراث الشعبي منها "الترحيب البدوي، السامر، أفراح البادية، الحجالة، الفرح البدوي" بجانب رقصة التنورة.

وأشار المدرب حسن عامر أن الفرقة تقدم عروضا من التراث البدوي يعكس تقاليد وعادات أهل محافظة مطروح، موضحا أنها تأسست عام 1975 وتعد أيضا هذه هي المشاركة الثانية بالمهرجان، بجانب مشاركتها في الكثير من المهرجانات والمحافل الدولية والمحلية.

العروض الفنية لفرق الفنون الشعبية بالممشى السياحي تنفذ بإشراف الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، من خلال الإدارة العامة للمهرجانات، برئاسة إيمان حمدي، والإدارة العامة للفنون الشعبية برئاسة الفنان محمد حجاج.

وتتواصل الفعاليات مساء اليوم الاثنين مع فرقة النيل للموسيقى والغناء الشعبي، يليها فرقة الأنفوشي للفنون الشعبية التي تقدم عروضا من الفلكلور السكندري بقيادة الفنان ياسر عثمان.

ويعد "مهرجان العلمين" الأضخم على مستوى الشرق الأوسط، ويعتبر وجهة سياحية مهمة لآلاف السائحين من مصر والعالم، لما يتضمنه من حفلات وفعاليات متميزة يشارك بها نخبة من النجوم من مصر والوطن العربي.

ويشهد هذا العام فعاليات متنوعة تقدم بالمدينة التراثية والمنطقة الترفيهية، تتنوع ما بين الأنشطة المقامة خصيصا للطفل، ومعارض الحرف التراثية والتقليدية، بجانب مسابقات الموسيقى وعروض الفلكلور.