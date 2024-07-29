اتحاد القبائل العربية يرحب بزيارة الشيخ محمد بن زايد إلى مصر وقضائه إجازته السنوية بالعلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 05:30 مساءً - رحب اتحاد القبائل العربية بزيارة الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة لجمهورية مصر العربية، لقضاء إجازته السنوية كما اعتاد خلال الفترة الماضية في مدينة العلمين الجديدة.

وأعتبر اتحاد القبائل العربية الذي يرأسه المهندس إبراهيم العرجاني، فى بيان أن "هذه الزيارة المعتادة وقضاء الإجازة السنوية لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات على السواحل المصرية بمثابة دعم مستمر من سموه لقطاع السياحة المصري، وكذلك تأكيداً منه على المستوى الرفيع الذي تقدمه مصر بمختلف قطعاتها لضيوفها الكرام سواء من الأشقاء العرب او من كل أنحاء العالم".

وأكد المهندس إبراهيم العرجاني أن "هذه الزيارة تعتبر رسالة دولية من صاحب السمو تبرز صورة مدى رقي الخدمات السياحية المصرية، واستقرار الدولة واستتباب الأمن والأمان في مصر العظيمة".

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