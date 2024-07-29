نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متحدث التعليم: سيتم تحديد موعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بمجرد الانتهاء من إجراءات الرصد والمراجعة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن إجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في بعض مواد امتحانات الثانوية العامة.

وأكد المتحدث الرسمي أن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى مؤشرات نسب النجاح فى امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة فى مادتي الكيمياء والجغرافيا.

وأوضحت الوزارة أن مؤشرات نسبة النجاح في امتحاني مادتي الكيمياء والجغرافيا تجاوزت ٩٢٪؜، حيث لا تزال إجراءات التصحيح ورصد الدرجات والمراجعة مستمرة.