إدارة الزمالك تعتمد تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين بعد اعتماده

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 09:32 مساءً - اعتمد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين والمدرسة الأساسية بالكامل، بعدما تم عرض الأمر على المجلس من قبل بدر حامد رئيس القطاع، وجاء التشكيل كالتالى:

الهيكل التنظيمى لقطاع ناشئين الزمالك:

بدر حامد رئيس قطاعات الكرة

حازم إمام وإبراهيم صلاح مديران فنيان للقطاع

فريق 2005

أسامة عبد الله.. مدير فنى

عبد العال فراج.. مدرب

حسنى مسعد حسانين.. مدرب حراس مرمى

رضا محمد عبد الواحد.. إدارة الفريق

ياسين السيد ياسين.. أخصائى إصابات وتأهيل

فريق 2007

أحمد رزق.. مدير فنى (مؤقت)

محمد أحمد على.. مدرب مساعد

مصطفى محمد إبراهيم.. مدرب حراس مرمى

مجدي قاصد كريم.. إدارى فريق

إبراهيم عبد الرحمن.. أخصائى علاج طبيعى

فريق 2008

محمد عمر.. مدير فنى

أحمد عادل محمد.. مدرب مساعد

أحمد عبد العزيز.. مدرب حراس

خالد فوزى عمران.. إدارى الفريق

مصطفى السيد.. اخصائى علاج طبيعى

فريق 2009

سامى عبد الحليم.. مدير فني

معتز صلاح شبانة.. مدرب مساعد

وليد عبد الكريم.. مدرب حراس

نبيل أحمد محمود.. إدارى فريق

أشرف محمود.. أخصائى علاج طبيعى

فريق 2010

عمرو مجدى.. مدير فني

إسماعيل نوح أدم.. مدرب مساعد

على محسن.. مدرب حراس

مهند ياسر.. إدارى الفريق

ماهر محمد.. أخصائى علاج طبيعى

الهيكل التنظيمى لقطاع المدارس الأساسية

مدير المدرسة محمد مصطفى ممس

مدير إدارى قطاع الناشئين شكرى حسن

مدير إدارى المدرسة الأساسية محمد صبحي

مدير شئون القطاع البراعم والناشئين عبد الله محمد عبد الله

فريق 2011

أحمد زكريا.. مدرب الفريق

حسام جمال.. مدرب مساعد

إبراهيم محمد.. مدرب حراس مرمى

مصطفى بندارى النقيب.. إدارى

محمد صبحى عوض.. اخصائى إصابات

فريق 2012

إيهاب محمد رفاعى.. مدرب الفريق

أحمد محمد جمال الدين.. مدرب مساعد

محمود السيد محمود.. مدرب حراس مرمى

عبد الرحمن حسين.. إدارى

هشام رسلان.. أخصائى علاج طبيعى

فريق 2013

أحمد عبد الله توفيق.. مدرب الفريق

محمد محمد أحمد إسماعيل.. مدرب مساعد

شريف فوزى محمد.. مدرب حراس المرمى

أحمد محارب جمعة.. إدارى

أحمد عمر عمر.. اخصائى علاج طبيعى

فريق 2014

محمود ياسين أحمد.. مدرب الفريق

أحمد محمد ياسين.. مدرب مساعد

سامح حسن مبروك.. مدرب حراس مرمى

أحمد حمدى إبراهيم.. إدارى

خالد عبد الرسول.. أخصائى علاج طبيعى

فريق 2015

محمد فوزى.. مدرب الفريق

وائل إسماعيل.. مدرب مساعد

محمد على حسنى.. مدرب حراس مرمى

محمد كولا.. إدارى

ماهر محمد على.. اخصائى علاج طبيعى

فريق 2016

مصطفى عبد العظيم.. مدرب الفريق

هانى سعد الدين.. مدرب مساعد

محمد على حسنى.. مدرب حراس مرمى

أحمد حسنى.. إدارى

اللجنة الفنية مكونة من:

أحمد عبد الحليم مدير اللجنة

وعضوية كل من.. نصر إبراهيم – مدحت مكي – حسن بصرى – السيد سلامة – مصطفى نجم – محمد وحيد – حمادة عبد اللطيف – عادل دسوقى – محمود الخواجة – سمير محمد على – نوح أدم يحيى – محمد سعيد حمزة – طلعت منصور – عماد الدين مصطفى – أحمد بدوى – محمد أحمد رفعت.