ضبط شخص فى القاهرة يدير كيان تعليمى بدون ترخيص يمنح شهادات وهمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 09:32 مساءً - فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والإحتيال على المواطنين بقصد الإستيلاء على أموالهم، أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، قيام شخص مقيم بمحافظة القاهرة، بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين بالقاهرة، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق للعمل بالمؤسسات والشركات الكبرى "على خلاف الحقيقة"، مقابل مبالغ مالية وكذا الترويج لنشاطه الإجرامى على شبكة المعلومات الدولية "الإنترنت".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه ، وبحوزته (مجموعة من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" - مطبوعات دعائية وأكلاشيه خاصين بالكيان).

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.