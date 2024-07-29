المسرح الرومانى يتهيأ لاستقبال حفل الفرق الغنائية فى مهرجان العلمين الجديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 29 يوليو 2024 09:32 مساءً - يستعد المسرح الروماني في مدينة العلمين الجديدة لاستقبال الفرق غنائية، "كود مصر" و"هاي ودام" و"حافظ وبستان".

كود مصر، فرقة روك مصرية تعتمد على موسيقى البوب فيوجن، وبدأت رحلتها الغنائية منذ ثمان سنوات، حصيلتها أكثر من أربعين أغنية، ومن أشهر أغانيها "الناس" و"في زماننا" و"لو تفهميني" وأغنيتها الجديدة "يابا يابا".

هاي دام فرقة نوبية مصرية انطلقت رحلتها من الإسكندرية منذ 12 سنة، وتعيد إحياء أغاني التراث النوبي والفلكلور الأفريقي بشكل موسيقي عصري برؤية شبابية، ومن أشهر أغانيها "رانجو" و"يا حلو" و"كورة".

حافظ وبستان فرقة ثنائية تضم المطربة بستان مجدي وزوجها أحمد حافظ عازف الباص جيتار في فرقة مسار إجباري، بدأت مشوارها منذ اربع سنوات، وتقدم مزيج أغان أصلية أكوستيك متسمة بالهدوء والطابع السكندري، أشهرها "مشوار" و"في أي مكان" و"بكلمة".

وتأتي هذه الحفلة في إطار سعي الشركة المتحدة لتسليط الضوء على التجارب الموسيقية الشبابية الجديدة من خلال مهرجان العلمين الجديدة عبر توفير مساحة جماهيرية وتسويقية كبيرة، كما تقدم لجمهور المهرجان وجبة موسيقية متعددة المذاقات.