عاجل- موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. الأوائل في هذا الموعد - (تفاصيل)

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أحمد جودة - القاهرة - موعد نتيجة الثانوية العامة 2024.. الأوائل في هذا الموعد - (تفاصيل).. تعتبر نتيجة الثانوية العامة 2024 مرحلة مفصلية في حياة الطلاب، حيث تحدد مسارهم الجامعي والمهني. ولهذا، يكون الطلاب وأولياء الأمور في حالة ترقب وانتظار لموعد إعلان النتيجة. وأفادت مصادر مسئولة في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باستمرار عمليات تصحيح ورصد درجات طلاب الثانوية العامة، إضافة إلى تجميع النتائج في كنترول الثانوية العامة، وذلك استعدادًا لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأيام القليلة المقبلة. وبيّنت المصادر أنه سيتم تحديد قائمة أوائل نتيجة الثانوية العامة 2024 خلال الأسبوع الجاري بعد مراجعة درجات الطلاب والنتائج، مؤكدة أن أعمال التصحيح قاربت على الانتهاء.

رابط نتيجة الثانوية العامة 2024

موعد إعلان النتيجة



حتى الآن، لم تعلن وزارة التربية والتعليم عن موعد محدد لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2024. ومع ذلك، أكدت الوزارة أن أعمال التصحيح والرصد جارية على قدم وساق، ومن المتوقع إعلان النتيجة خلال الأيام القليلة المقبلة.

مؤشرات إيجابية



و أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مؤشرات إيجابية حول نسبة النجاح في بعض المواد، مثل اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى.

و تنصح الوزارة الطلاب وأولياء الأمور بالاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات الدقيقة حول نتيجة الثانوية العامة، مثل الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم والصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كيفية الاستعلام عن النتيجة



بمجرد إعلان النتيجة بشكل رسمي، يمكن للطلاب الاستعلام عنها عن طريق الموقع الإلكتروني لوزارة التربية والتعليم. كل ما يحتاجه الطالب هو رقم جلوسه. إليك الخطوات التفصيلية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني: قم بزيارة الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنا .

. الانتقال إلى قسم النتائج: ابحث عن قسم خاص بعرض نتائج الثانوية العامة.

إدخال رقم الجلوس: أدخل رقم جلوسك في الحقل المخصص لذلك.

عرض النتيجة: انقر على زر "عرض النتيجة" لمعرفة درجاتك في جميع المواد.



أهمية النتيجة



تتمثل أهمية نتيجة الثانوية العامة في التوجه الجامعي حيث تحدد النتيجة الجامعة التي يمكن للطالب الالتحاق بها والتخصص الذي يختاره وفي فرص العمل حيث تلعب النتيجة دورًا هامًا في الحصول على فرص عمل جيدة في المستقبل وأيضا الثقة بالنفس حيث تحقيق نتيجة جيدة يعزز من ثقة الطالب بنفسه وقدراته.



نصائح للطلاب

الحفاظ على الهدوء حيث يجب على الطلاب الحفاظ على الهدوء وعدم القلق بشأن النتيجة، فالتفوق ليس مقياسًا وحيدًا للنجاح.

التخطيط للمستقبل فبعد الحصول على النتيجة، يجب على الطالب التخطيط لمستقبله الأكاديمي والمهني باختيار التخصص الجامعي المناسب.

التواصل مع المرشدين الأكاديميين حيث يمكن للطلاب الاستعانة بالمرشدين الأكاديميين في المدارس أو الجامعات للحصول على النصائح والإرشادات اللازمة لاختيار التخصص الجامعي المناسب.

درجات المواد الأساسية في نتيجة الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة اللغة العربية 80 درجة مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة مادة التاريخ 60 درجة مادة الجغرافيا 60 درجة مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

درجات مواد قسم العلمي في نتيجة الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة الكيمياء 60 درجة مادة الفيزياء 60 درجة مادة الأحياء 60 درجة مادة الجيولوجيا 60 درجة مادة الهندسة الفرعية 30 درجة مادة التفاضل والتكامل 30 درجة مادة استاتيكا 30 درجة مادة ديناميكا 30 درجة

درجات المواد التي لا تضاف للمجموع بنتجية الثانوية العامة 2024

المادة المجموع مادة التربية الدينية 25 درجة مادة التربية الوطنية 25 درجة مادة الاقتصاد والإحصاء 50 درجة

نسب ومؤشرات النجاح في امتحانات الثانوية العامة 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني نسب ومؤشرات النجاح في خمس مواد من امتحانات الثانوية العامة لعام 2024، وهي الفيزياء، والتاريخ، واللغة الأجنبية الثانية، واللغة الأجنبية الأولى، واللغة العربية. جاءت النتائج على النحو التالي:

- اللغة الأجنبية الأولى: بلغت نسبة النجاح 96.25%. ووصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر إلى 51،943 طالبًا وطالبة، بنسبة 7.57% من إجمالي 686،616 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

- التاريخ: بلغت نسبة النجاح 96.43%. ووصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر إلى 2،618 طالبًا وطالبة، بنسبة 1.39% من إجمالي 188،851 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

- اللغة العربية: بلغت نسبة النجاح 96.62%. ووصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر إلى 6،716 طالبًا وطالبة، بنسبة 0.95% من إجمالي 707،166 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

- اللغة الأجنبية الثانية: بلغت نسبة النجاح 97.88%. ووصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر إلى 124،768 طالبًا وطالبة، بنسبة 18.37% من إجمالي 679،319 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

- الفيزياء: بلغت نسبة النجاح 94.21%. ووصل عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر إلى 11،369 طالبًا وطالبة، بنسبة 2.27% من إجمالي 501،642 طالبًا وطالبة تقدموا للامتحان.

طريقة حساب النسبة المئوية لنتيجة الثانوية العامة

و يكون حساب المجموع الكلى لطلاب الثانوية عقب ظهور نتيجة الثانوية العامة 2024 من خلال ضرب المجموع الذي حصل عليه الطالب في 100 ثم قسمة الناتج على 410 درجات وهى المجموع الكلى للمواد الأساسية بالثانوية العامة.