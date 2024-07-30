نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تحذيرات من أمطار غزيرة وفيضانات في السودان وجنوب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حذر الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، من حدوث أمطار غزيرة ورعدية قد تؤدي إلى فيضانات في ولايات السودان وجنوب مصر، بدءًا من يوم الخميس المقبل.

تفاصيل التحذيرات

الأمطار الغزيرة والرعدية

ستشهد ولايات السودان أمطارًا غزيرة ورعدية قد تستمر إلى أيام الجمعة والسبت. كما ستطال هذه الأمطار مناطق من جنوب مصر، بما في ذلك جنوب أسوان وحلايب وشلاتين.

مخاطر الفيضانات

نظرًا للطبيعة الجبلية لبعض المناطق في جنوب مصر، مثل الأقصر وأسوان، قد تتكون سيول في بعض الأماكن نتيجة هذه الأمطار، وحث الدكتور قطب المسؤولين في هذه المحافظات على توعية المواطنين بتجنب التعرض للأمطار الرعدية.

الأسباب العلمية

التغيرات المناخية

أوضح الدكتور قطب أن المناطق المدارية والاستوائية تكون أكثر عرضة للتغيرات المناخية بسبب موقعها الانتقالي بين الصيف والشتاء.

التغيرات الكبيرة في الطقس تكون نتيجة لتعامد الشمس في هذه المناطق لفترات طويلة.

الكتل الهوائية

عند وجود كتلة هوائية شديدة البرودة في طبقات الجو العليا، تحدث تكون السحب الركامية، مما يؤدي إلى سقوط أمطار غزيرة تتسبب في الفيضانات.

التحذيرات والإجراءات

التأقلم مع التغيرات المناخية

شدد الدكتور قطب على أهمية الحفاظ على حياة المواطنين من خلال التأقلم مع التغيرات المناخية وسرعة نقلهم من مناطق الكوارث إلى أماكن آمنة، وأشار إلى أن التنبؤ بالتغيرات المناخية يمكن أن يتم قبل حدوثها بفترة زمنية كافية.

الجدل الدولي حول التغيرات المناخية

مطالبات التعويض:

لفت الدكتور قطب إلى أن المؤتمرات الدولية المتعلقة بالتغيرات المناخية تشهد مطالبات بتعويض الدول الإفريقية عن أضرار الانبعاثات الكربونية، نظرًا لتضررها بشكل أكبر من هذه الانبعاثات الناتجة عن الدول الصناعية الكبرى.