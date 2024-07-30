في اليوم العالمي لالتهاب الكبد.. خالد عبد الغفار: مصر حققت نجاحا كبيرا...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 10:28 صباحاً - قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، إنه حان الوقت للعمل على القضاء على فيروس سي على مستوى العالم بحلول عام 2030.

وأكد أهمية تسريع جهودنا لتحسين الوقاية والتشخيص والعلاج لمنع وفاة شخص كل 30 ثانية بسبب مرض مرتبط بالتهاب الكبد.

وأشار إلى أنه يمكن تحقيق ذلك، مستعرضًا التجربة المصرية في مكافحة فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

القضاء على فيروس سي

جاءت تصريحاته خلال مشاركته في ندوة عبر الإنترنت نظمتها منظمة الصحة العالمية بمناسبة اليوم العالمي لالتهاب الكبد 2024، والتي كانت بعنوان 'حان وقت العمل'.

وشارك في الندوة الدكتور تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام للمنظمة، والدكتورة حنان البلخي، المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط.

أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد في كلمته على نجاح مصر في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي، حيث تم تخفيض معدل انتشار الفيروس من 10% إلى 0.38% خلال أكثر من عقد من الزمان.

وأشار إلى أن ذلك كان ممكناً بفضل الجهود الدؤوبة والالتزام السياسي على مر السنين.

وأضاف 'عبد الغفار' أن الوزير أشار إلى تحقيق مصر للمستوى الذهبي في القضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي في العام الماضي، حيث تم استيفاء المتطلبات اللازمة للحد من الإصابات الجديدة والوفيات بالفيروس، والتي تمكن البلاد من إنهاء وباء التهاب الكبد الوبائي سي.

فيروس التهاب الكبد الوبائي سي

أكد المتحدث الرسمي أن الوزير أعلن عن خطط لصياغة خطة استدامة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، بهدف الحفاظ على النجاحات وتحقيق أهداف التأثير العالمي للقضاء على فيروس التهاب الكبد الوبائي سي.

وأشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أهمية تقييم أداء البرنامج المصري لمكافحة الفيروس عبر مختلف المجالات الأساسية.

وأكد ضرورة تطوير الاستراتيجيات لدعم الرعاية الاستثنائية وتحقيق أهداف القضاء العالمية على المدى البعيد.

وفي ختام كلمته، أكد على التزام مصر بنشر المعرفة وتبادل الخبرات مع البلدان الأخرى للعمل على القضاء على التهاب الكبد الوبائي عالميًا بحلول عام 2030.

بدأ المدير العام لمنظمة الصحة العالمية كلمته بتقدير نجاح مصر التاريخي في القضاء على فيروس سي، مشيداً بكونها أول دولة في العالم تحقق هذا الإنجاز الكبير.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يعتبر نموذجاً يجب الاقتداء به، وأكدت مديرة منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط على فخرها بمصر كونها ممثلاً للإقليم، وقد تمكنت من تغيير المعادلة العالمية وزيادة وتيرة القضاء على فيروس 'سي' بشكل ملحوظ.

وشاركت المنظمة في احتفال جمهورية مصر العربية باليوم العالمي لالتهاب الكبد، الذي يصادف 28 يوليو من ككل عام، بهدف زيادة الوعي بالمشكلة العالمية لالتهاب الكبد الفيروسي وتشجيع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهتها.