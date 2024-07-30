وزير الري يتابع أعمال حماية الشواطئ بالإسكندرية

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 10:28 صباحاً - تسلم الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، تقريراً من الدكتور عصام خليفة، رئيس هيئة حماية الشواطئ، حول أعمال حماية الشواطئ في محافظة الإسكندرية.

وأكد الدكتور سويلم أن المشروعات التي تم تنفيذها في مدينة الإسكندرية تعتبر جزءاً من مشروعات حماية الشواطئ التي تقوم الوزارة بتنفيذها بهدف مواجهة تأثيرات تغير المناخ، وتوفير الحماية للمواطنين والمنشآت، وضمان استقرار المناطق السكنية والصناعية والمنخفضة من خطر الفيضانات الناتجة عن ارتفاع منسوب مياه البحر.

مشروعات حماية الشواطئ

أعلن عن تنفيذ مشروع حماية ساحل مدينة الإسكندرية حالياً، والذي يستهدف منطقة بئر مسعود حتى المحروسة بطول ٢ كيلومتر. يأتي هذا الإجراء نتيجة تعرض المنطقة للأمواج العالية وفقدان الشواطئ الرملية بشكل كبير.

يتضمن المشروع إنشاء حاجزين من الحواجز الغاطسة، الأول بطول ١١٠٠ متر والثاني بطول حوالي ٥٠٠ متر، بالإضافة إلى أعمال التدعيم، كما يشمل المشروع عملية تغذية بالرمال خلف حواجز الأمواج الغاطسة بعرض حوالي ٣٠ متر، ويتضمن أيضاً حماية ساحل الإسكندرية في مرحلة ثانية بطول ٦٠٠ متر، والتي تشمل إنشاء حاجز أمواج ورأس بحرية لحماية سور وطريق الكورنيش في منطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي في تلك المنطقة.

إعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي

أوضح أنه قد تم تنفيذ عدد من المشروعات لحماية سواحل محافظة الإسكندرية، ومن بين هذه المشروعات: إعادة تأهيل حاجز السلسلة في الميناء الشرقي، وإعادة تأهيل الحاجز الغربي لقلعة قايتباي، وإعادة تأهيل الحاجز الأوسط للميناء الشرقي، وتغذية الشواطئ بالرمال في استانلي وأبي قير والمندرة، وحماية مناطق استراتيجية في منطقة حائط أبي قير.

وقد كان لهذه المشروعات تأثير كبير في وقف التراجع المتزايد في خط الشاطئ وحماية الثروة العقارية لمدينة الإسكندرية، واستعادة شواطئ المدينة في مناطق بئر مسعود والمحروسة. كما قدمت هذه المشروعات الحماية لمناطق الميناء الشرقي وقلعة قايتباي ومناطق استراتيجية أخرى في المحافظة.

تم أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروع استكمال سلسلة من الحواجز الغاطسة لحماية شواطئ وطريق الكورنيش من الأمواج العالية واستعادة الشواطئ المفقودة بالنحر.

وتم أيضًا الانتهاء من تنفيذ مشروع تطوير وحماية كورنيش الإسكندرية في اتجاه المنشية ومحطة الرمل، مما أدى إلى حماية سور الكورنيش الأثري وطريق الكورنيش بالمنطقة باستخدام حائط بحري بطول 835 متر أمام سور الكورنيش، واستكمال قطاعات الحماية أمام مجمع المحاكم والمناطق المجاورة، وعمل جسات استكشافية لقاع البحر لمنسوب 4.50.

مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية

تم الانتهاء أيضًا من تنفيذ مشروع حماية الحائط البحري الأثري للأحواض السمكية بالمنتزه من الأمواج العالية وعمليات النحر المستمرة التي تسببت في تصدعات وانهيارات جزئية للحائط وأساسات الكوبري الأثري.

يتضمن المشروع إنشاء حائط بحري بطول 280 متر ومعالجة وتدعيم الجزء المنهار من الحائط وتدعيم أساسات الكوبري والحائط البحري الأثري بطول 215 متر، بالإضافة إلى تنفيذ بلاطات خرسانية على الحائط وتدعيم منطقة دوران الفنار.

تم أيضًا الانتهاء من مشروع حماية وتطوير المنطقة أمام قلعة قايتباي، التي تعد أثرًا تاريخيًا هامًا وأحد أهم عوامل الجذب السياحي لمدينة الإسكندرية.

يتضمن المشروع إنشاء حائط أمواج بطول 520 متر ومرسى بحري بطول 100 متر ومشاية خرسانية بطول 120 متر وبسمك 60 سم، بالإضافة إلى لسان حجري بطول 30 متر.