مجمع الفنون والثقافة يحتضن مشروعات التخرج وابتكارات الطلاب

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:29 صباحاً - شهدت قاعة الفسطاط بمجمع الفنون والثقافة بجامعة حلوان أبرز مشروعات التخرج وابتكارات الطلاب، وذلك ضمن استكمالا لمبادرة "هنسوقلك" لدعم وتسويق إبداعات الشباب. التي أطلقتها اسره طلاب من اجل مصر المركزيه.

وقد تضمنت الفعاليات ورشة عمل لتدريب الطلاب على إعداد دراسات الجدوى المالية والفنية لمشاريعهم بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل. يأتي هذا تمهيداً لزيارة مرتقبة من لجنة تابعة للهيئة العربية للتصنيع لتقييم المشاريع وبحث إمكانية تحويلها إلى منتجات قابلة للتسويق.

وفي كلمته للطلاب، أكد الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، على أهمية استغلال الفرص المتاحة، مشدداً على دعم الجامعة الكامل لكل مبتكر ومبدع. وحث الطلاب على تقديم المزيد من الابتكارات التي تخدم الوطن، مشيراً إلى أن مصر في حاجة ماسة لأفكار الشباب التي تسهم في التطوير والتحديث.

وشدد الدكتور قنديل على أهمية تقديم ابتكارات صديقة للبيئة تعمل على تقليل انبعاثات الكربون وتستخدم خامات محلية، داعياً الطلاب إلى جعل الابتكار هدفاً سامياً لحل مشكلات المجتمع.

ومن جانبه، أوضح الدكتور محمد حلمي، رائد أسرة "من أجل مصر" أن "هنسوقلك" تهدف إلى تسليط الضوء على إبداعات الطلاب وربطها باحتياجات المجتمع وسوق العمل، وأضاف أن المبادرة تتيح فرصاً حقيقية للمخترعين من خلال تشجيع المسؤولين على تبني ابتكاراتهم.