مطار القاهرة يسير اليوم 576 رحلة جوية تحمل أكثر من 83 ألف...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 11:29 صباحاً - ينقل مطار القاهرة الدولى اليوم، الثلاثاء، أكثر من 83 ألف راكب على مدار 24 ساعةً وذلك على متن 576 رحلة جوية إلى عدة وجهات دولية وداخلية .

وحسب مصادر بالمطار، فمن المنتظر أن يغادر المطار 286 رحلة جوية تقل على متنها 39985 الف راكب إلى عدة وجهات دولية منها نيويورك لندن باريس أسطنبول ألكويت فيينا أديس أبابا روما فرانكفورت برلين أمستردام بودابست زيورخ بغداد ميلانو لارنكا إنجمينا مسقط لاجوس أبوجا هوانزو بيروت أبوظبى أربيل دبى الشارقة البحرين كانو أثينا جدة المدينة الدمام الرياض رأس الخيمة عمان نيروبى دوالا الدوحة بغداد.

فى حين يستقبل مطار القاهرة 290 رحلة تنقل على متنها 43392 من عدة وجهات دولية مختلفة، منها نيويورك، مانشستر، زيورخ تورنتو فرانكفورت، لندن، باريس، روما، فيينا، إسطنبول، ميلانو، أديس أبابا، عمان، الكويت، الدوحة، جدة المدينة، دبى، أبوظبى، لارنكا بودابست، جنيف، أمستردام، أثينا مسقط إنجمينا لاجوس بيروت أبوجا الشارقة البحرين والعديد من الوجهات الأخرى.

و تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي جميع الإجراءات لتيسير حركة الركاب بعد زيادة حركة الطيران بالمطار لضمان راحة وسلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.