وزير الخارجية يشارك في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 12:31 مساءً - وصل الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة المصري، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة طهران، للمُشاركة في مراسم تنصيب الرئيس الإيراني الجديد "مسعود بزشكيان".

ومن المُقرر أن تنعقد مراسم تنصيب الرئيس الإيراني في مقر البرلمان (مجلس الشورى)، اليوم الثلاثاء.

وفاز "بزشكيان" في الانتخابات الرئاسية المُبكرة التي عقدت نهاية الشهر الماضي، عقب وفاة الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي، وحصل في الجولة الثانية التي عقدت 5 يوليو الجاري، على 16 مليونًا و384 ألفًا و403 أصوات، وبلغت نسبة المشاركة في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية 49.8%.

وولد مسعود بزشكيان (70 عامًا) في مدينة مهاباد التابعة لمحافظة أذربيجان الغربية شمال غرب إيران من أب آذري وأمّ كردية، وهو إخصائي جراحة القلب، ومدرس للقرآن الكريم ونهج البلاغة، ومثّل أهالي مدينة تبريز مركز محافظة أذربيجان الشرقية شمال غرب إيران في 5 دورات بمجلس الشورى الإسلامي، وكان نائبًا لرئيس المجلس في دورته العاشرة، كما تولى منصب وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي خلال الفترة 2001-2005.