وزير العمل يوجه بسرعة متابعة أحوال العمال ضحايا سقوط ”سقالة بالجيزة”...وصرف التعويضات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:32 مساءً - وجه محمد جبران وزير العمل،اليوم الثلاثاء ،الادارة العامة لرعاية العمالة غير المنتظمة ،ومديرية عمل محافظة الجيزة،بالاستمرار في متابعة أحوال العمال المصابين ،ضحايا حادث انهيار سقالة عليهم أثناء عملهم فى مبنى تحت الإنشاء يقع على طريق الفيوم بنطاق " الجيزة"..وكان مدير مديرية الجيزة محمد رمضان ،قد زار المصابين ،أمس الإثنين ،بمستشفى أكتوبر المركزي،وفي منازلهم ،للإطمئنان على أحوالهم الصحية ،تنفيذا لتوجيهات "الوزير "،فور وقوع الحادث..كما تواجد في موقع الحادث ،بعد وقوعه مباشرة...ويشار أيضا، أن الوزير جبران، تواصل هاتفيا مع ضحايا الحادث للاطمئنان عليهم ..

وأكد الوزير جبران في توجيهاته الجديدة ،سرعة الوقوف على حالة المصابين ،مع صرف التعويضات اللازمة من الحساب المركزى للعمالة غير المنتظمة،بعد التأكد من التقارير الطبية واستيفاء المستندات اللازمة للصرف،بحسب اللوائح المنظمة لذلك ..يشار هنا إلى المصابين عددهم 7،وهم اسلام بيومي محمد "23 سنة "،وعبده البطل أحمد "23 سنة "،ومحمد كمال شعبان "23 سنة "،وأحمد راضي خلف "26 سنة "،ومحمد حسين علي "23 سنة "،وأحمد سعيد يونس " 25 سنة "،وعبدالله محمود بدوي " 27 سنة "،