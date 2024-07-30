كلية التربية الفنية بجامعة حلوان تستقبل 125 طالباً وطالبة لاختبارات القدرات

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 01:32 مساءً - استقبلت كلية التربية الفنية بجامعة حلوان اليوم 125 طالباً وطالبة لإجراء اختبارات القدرات للعام الدراسي الجديد. وتشمل الاختبارات مجالي الرسم التعبيري والتصميم الزخرفي، وتستمر لمدة 150 دقيقة بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً.

وأوضحت الكلية أن الاختبار ينقسم إلى قسمين: الرسم بـ60 درجة، والتصميم الابتكاري بـ40 درجة. يهدف سؤال الرسم إلى قياس قدرة الطالب على التعبير الفني عن موضوعات متنوعة مثل المشاريع القومية والأحداث الجارية وجمال الطبيعة المصرية. أما سؤال التصميم الابتكاري فيقيس قدرة الطالب على تنظيم الأفكار والعناصر الفنية في تصميمات مختلفة كالملصقات وأغلفة الكتب.

وأعلنت الكلية قائمة الأدوات المطلوبة للاختبار، والتي تشمل أقلام الرصاص والفلوماستر والألوان الخشبية والأدوات الهندسية. ويشترط للنجاح حصول الطالب على 60% من إجمالي درجات الاختبارين.

كما وضعت الجامعة مجموعة من الضوابط والإرشادات للطلاب، تشمل منع استخدام الهواتف المحمولة، والحضور قبل الموعد بساعة، وعدم تصوير الاختبار، مع ضرورة إحضار إثبات الشخصية وصورة من رقم الجلوس وصورة شخصية لكل اختبار.

وأكدت إدارة الكلية أنه لن يُسمح بدخول أي طالب بعد الموعد المحدد لبدء الاختبار، مشددة على أهمية الالتزام بالتعليمات لضمان سير الاختبارات بشكل منظم وعادل.