نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتيجة الثانوية العامة.. ننشر نسب نجاح 7 مواد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام الماضية، عن نسب نجاح 7 مواد ضمن مواد امتحانات الثانوية العامة 2024.

يرصد "دوت الخليج" " خلال تلك التقرير نسبة النجاح في 7 مواد بالثانوية العامة 2024.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبًا، بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبًا.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبًا بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبًا.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبًا بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبًا.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا، بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا، بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

وأكد شادي زلطة المتحدث الرسمي باسم الوزارة أن اجراءات التصحيح ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد.

وقال المتحدث الرسمي إن الموعد النهائي لإعلان نتيجة امتحانات الثانوية العامة لم يتحدد بعد، مشيرا إلى أنه سيتم تحديد موعد اعتماد النتيجة بمجرد الانتهاء من كافة اجراءات الرصد والمراجعة وتطبيق درجات الرأفة.

