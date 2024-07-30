وحدات الإسكان المتوسط 2024: الشروط والأوراق المطلوبة وطريقة التقديم

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أحمد جودة - القاهرة - مع ارتفاع أسعار الشقق والوحدات السكنية في الفترة الأخيرة، يتزايد اهتمام المواطنين وسوق العقارات بمشروع وحدات الإسكان المتوسط 2024.

إليك تفاصيل حول الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم، بالإضافة إلى طريقة الحجز والاستعلام عن الوحدات.

موعد طرح شقق الإسكان المتوسط 2024

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق العمرانية عن فتح باب الحجز لشقق الإسكان المتوسط 2024 في مشروع فالي تاورز بحدائق أكتوبر بداية من يوم الأحد 30 يونيو 2024.

الأوراق المطلوبة لحجز شقق الإسكان المتوسط 2024

للراغبين في حجز وحدات الإسكان المتوسط، يجب تقديم المستندات التالية:

إيصال مرافق: للتأكد من سداد المرافق.

للتأكد من سداد المرافق. صور شهادات ميلاد الأبناء: لإثبات عدد أفراد الأسرة.

لإثبات عدد أفراد الأسرة. صورة الرقم القومي للزوج والزوجة: للتحقق من الهوية.

للتحقق من الهوية. شهادة دخل: لإثبات القدرة المالية.

لإثبات القدرة المالية. قسيمة زواج مميكنة: لإثبات الحالة الاجتماعية.

لإثبات الحالة الاجتماعية. صورة من عقد الإيجار: لتأكيد الإقامة.

لتأكيد الإقامة. قيد عائلي مميكن: لإثبات العلاقة الأسرية.

لإثبات العلاقة الأسرية. برنت تأمينات إن وجد: للتحقق من التأمينات الاجتماعية.

طريقة حجز شقق الإسكان المتوسط 2024

يمكن للراغبين في التقديم لحجز شقق الإسكان المتوسط اتباع الخطوات التالية:

زيارة موقع صندوق الإسكان: للوصول إلى بوابة الحجز الإلكترونية. شراء كراسة الشروط: للحصول على كافة تفاصيل الحجز. كتابة البيانات عبر حساب شخصي للمتقدم: لإنشاء ملف شخصي وتسجيل البيانات. سداد مبلغ جدية الحجز: لضمان حجز الوحدة.

كيفية الاستعلام عن شقق الإسكان المتوسط 2024

يمكن الاستعلام عن شقق الإسكان المتوسط عبر زيارة الموقع الرسمي للصندوق، واتباع الخطوات التالية:

زيارة الموقع الرسمي للصندوق. استعراض الوحدات السكنية المتاحة. كتابة كافة البيانات المطلوبة. عرض نتيجة الاستعلام.

شروط الحصول على شقق الإسكان المتوسط 2024

للحصول على وحدة سكنية، يجب توافر الشروط التالية:

السن: يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا.

يجب ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عامًا. الإقامة: يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها.

يجب أن يكون المتقدم من مواليد المحافظة أو العاملين بها أو المقيمين بها. التقديم: لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية.

لا يحق للمتقدم الحصول على أكثر من وحدة سكنية. طرق السداد: يتم تحديد طرق سداد مقدم حجز شقق الإسكان المتوسط من قبل وزارة الإسكان، سواء للوحدات ذات الاستلام الفوري أو على نظام 3 سنوات.

يتم تحديد طرق سداد مقدم حجز شقق الإسكان المتوسط من قبل وزارة الإسكان، سواء للوحدات ذات الاستلام الفوري أو على نظام 3 سنوات. حالة الزوجين: في حالة حصول الزوجة على وحدة سكنية، لا يحق للزوج التقدم لحجز وحدة سكنية.