التعليم تنفي قائمة أوائل الثانوية العامة المتداولة

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أحمد جودة - القاهرة - علقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على قائمة أوائل الثانوية العامة المتداولة للشعبتين العلمية والأدبية علي مواقع التواصل الاجتماعي.



ونفت وزارة التربية والتعليم، قائمة الأوائل المتداولة، مؤكده أنها غير صحيحة، وأنها للعام الدراسي الحالي 2023/2024.



وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن كنترولات التصحيح لم ينته من تصحيح امتحانات الثانوية العامة 2024، ورصد الدرجات لا تزال جارية في باقي المواد، ولذلك لن يتم تحديد أوائل الثانوية العامة لعدم الانتهاء من كافة إجراءات الرصد والتصحيح والتجميع.



وأعلنت وزارة التربية والتعليم، نسبة النجاح في 7 مواد بالثانوية العامة 2024.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة العربية للثانوية العامة 2024، 96.62%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية 6716 طالبًا، بنسبة 0.95 % من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 707166 طالبًا.

- نسبة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بلغت 97.88%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 124768 طالبًا بنسبة 18.37% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 679319 طالبًا.

- نسبة النجاح فى امتحان مادة الفيزياء للثانوية العامة 2024، 94.21%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 11369 طالبًا بنسبة 2.27% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 501642 طالبًا.



- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى 96.25%؜، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95 %؜ فأكثر من الدرجة الكلية 51943 طالبًا، بنسبة 7.57% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 686616 طالبًا.

- بلغت نسبة النجاح في امتحان مادة التاريخ 96.43%، وبلغ عدد الطلاب الحاصلين على نسبة 95% فأكثر من الدرجة الكلية في الامتحان 2618 طالبًا، بنسبة 1.39% من إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان البالغ 188851 طالبًا وطالبة.

- نسبة النجاح فى مادة الكيمياء للثانوية العامة 2024 وصلت لأكثر من 92%.

- نسبة النجاح فى مادة الجغرافيا للثانوية العامة 2024 أكثر من 92%.

