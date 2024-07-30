نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حالة الطقس في الإسكندرية والسواحل الشمالية اليوم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الموجة الحارة مستمرة في الإسكندرية والسواحل الشمالية، حيث تواصل درجات الحرارة ارتفاعها.

إليك التفاصيل حول حالة الطقس والبحر:

درجات الحرارة والطقس:

الحد الأدنى لدرجات الحرارة: 25°C.

25°C. الحد الأقصى لدرجات الحرارة: 32°C.

32°C. سرعة الرياح: 16 كم/س.

16 كم/س. نسبة الرطوبة: 67%.

تشير هذه الظروف إلى أن الطقس الحار مستمر، مما يزيد من الشعور بالحرارة لدى المواطنين.

حالة البحر والشواطئ

استقرار أمواج البحر: شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم استقرارًا وهدوءًا نسبيًا في أمواج البحر المتوسط.

شهدت شواطئ الإسكندرية اليوم استقرارًا وهدوءًا نسبيًا في أمواج البحر المتوسط. الرايات المرفوعة: القطاع الشرقي وسيدي بشر: تم رفع الرايات الخضراء، ما يعني أن السباحة آمنة. شواطئ غرب الإسكندرية والعجمي: تم رفع الرايات الصفراء، ما يعني أن نزول البحر متاح ولكن مع اتخاذ الحيطة والحذر.



نصائح للمصطافين:

الالتزام بإرشادات الرايات المرفوعة لضمان سلامتهم.

أخذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع الطقس الحار، مثل شرب الماء بانتظام واستخدام واقي الشمس.

تتابع الإدارة المركزية للسياحة والمصايف في الإسكندرية الحالة بشكل مستمر وقد يتم تعديل حالة الرايات بناءً على تغييرات الطقس.