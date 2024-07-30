جهاز مدينة العلمين: 1992 وحدة سكنية ضمن مشروع «سكن كل المصريين»

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:36 مساءً - قالت المهندسة هند علي، معاون رئيس جهاز مدينة العلمين الجديدة،، إن المدينة تمتاز بموقعها الجغرافي الطبيعي الخلاب والمقومات المناخية الرائعة، ما جعلها مدينة سياحية ساحلية تجذب الكثير من الاستثمارات، مشيرة إلى أن الدولة تبذل مجهودات كبيرة لجعل العلمين نواة للتطوير والتنمية العمرانية في منطقة الساحل الشمالي الغربي أجمع

وأضافت «علي»، خلال حوارها في تغطية خاصة من مدينة العلمين الجديدة ببرنامج «صباح الخير يا مصر» تقديم الإعلاميين مصطفى كفافي وهبة حسين، عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «نحرص على فك الارتباط المتكون لدى المواطنين حول كون الساحل الشمالي الغربي منطقة مصيفيه تقتصر على فئات معينة من الناس، فالعلمين مدينة متكاملة تضم كل الأنشطة وتستوعب كل المستويات وفئات المجتمع».

وتابعت: «يجرى العمل حاليا على أكثر من 138 ألف وحدة سكنية، بنماذج مختلفة في التصميم والمساحات»، موضحة أن العلمين تنقسم إلى منطقتين الأولى الشمالية والثانية الغربية.

كشفت عن الأنماط السكنية الموجودة في المدينة قائلة: "الإسكان المتميز 1920 وحدة، ومشروع سكن مصر 4096 ومشروع سكن كل المصريين حيث يتم إنشاء 1992 وحدة بنسبة إنجاز أكثر من 30 %.