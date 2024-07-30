المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين: انتظروا مفاجآت كبرى وفعاليات جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 03:36 مساءً - أكدت الإعلامية لما جبريل، المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين، أن الإقبال الجماهيرى على مدينة العلمين غطى جميع الفعاليات الرياضية والثقافية والفنية، مشيرة إلى أن الفعاليات الفنية المتواصلة، زادت من الإقبال الجماهيرى.

وقالت المتحدثة الرسمية باسم مهرجان العلمين، إن ما يميز المهرجان وجود مفاجآت بشكل دائم، والإعلان عن فعاليات جديدة، وهناك تطور كبير عن النسخة الأولى وقد استفاد القائمون على هذه النسخة من تجربة النسخة الماضية.

وتابعت المتحدث الإعلامي لمهرجان العلمين، أن هناك مباريات دائمة من كبار نجوم الكرة خاصة أننا شعب يعشق الكرة، والمنطقة الترفيهية فيها العديد من الأنشطة والمطاعم.

وشجعت المتحدث الإعلامي لمهرجان العلمين، الجمهور على حجز تذاكر الفعاليات المختلفة، أو من خلال نوافذ الحجز المتاحة في مدينة العلمين، واثبتنا أن مدينة العلمين ليست فقط مهرجان بل مدينة متكاملة تعمل على مدار السنة وكافة الوزارات لها فعاليات كثيرة.