قبلت اعتذاره.. أجنبية تتنازل عن بلاغها في قسم الغردقة ضد صبي

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 30 يوليو 2024 04:33 مساءً - فى إطار كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر موقعى " إنستجرام و تيك توك" متضمناً تعليقاً ادعت خلاله ناشرة المقطع " تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية " مقيمة بصفة دائمة بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر" بأنه أثناء ممارستها لرياضة المشي تصادف مرور 5 أشخاص وقيام أحدهم بإلقاء " قشر لب" تجاهها فى إطار السخرية منها.

بالفحص وإجراء التحريات أمكن تحديد مرتكب الواقعة ( طالب سن 13 سنة ، مقيم بمدينة الغردقة بالبحر الأحمر ) وبمناقشته قرر بقيامه بذلك بغرض المزاح، حيث حضرت الشاكية وقام الطالب المذكور بالاعتذار لها عما بدر منه وأبدت المذكورة قبولها اعتذاره فى ضوء حداثة سنة وتنازلت عن شكواها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .