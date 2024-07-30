نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “الصحفيين العرب” يرحّب بقرار جلالة الملك محمد السادس بالعفو عن مجموعة من الزملاء المغاربة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رحّب الاتحاد العام للصحفيين العرب، برئاسة مؤيد اللامي، بقرار جلالة الملك محمد السادس بالعفو عن مجموعة من الصحفيين والمدونيين المغاربة، الذين كانوا يقضون عقوبات متفاوتة بالسجون المغربية، بعد صدور أحكام قضائية ضدهم.

وقال الاتحاد إن هذا القرار يعبّر عن المواقف العادلة للملك محمد السادس، وتقديره للصحافة والصحفيين المغاربة.

و أعرب الاتحاد العام للصحفيين العرب، عن خالص الشكر والتقدير والامتنان، لهذه الخطوة التي وصفها بـ "الهامة"، والتي تدعم حرية الرأي والتعبير في عالمنا العربي.

وثمّن الاتحاد كل الخطوات المماثلة في كل الدول العربية، بما يدعم حرية الرأي والتعبير.